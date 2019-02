Urkullu: "La moción del Senado contra las transferencias induce a la prevaricación"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acusado de "inducir a la prevaricación" a los partidos que apoyaron una moción en el Senado impulsada por el PP en la que instan al Gobierno central no transferir las competencias pendientes a Euskadi.

Ddurante el pleno de control del Parlamento Vasco, Urkullu ha calificado esa moción (impulsada por el PP) de "tremendo desatino" porque se insta a incumplir la ley (el Estatuto de Gernika) y la Constitución.



Es "insólito", ha insistido, defender que cumplir la ley rompe el principio de igualdad. "Igualdad no es uniformidad. Un ejemplo de ello felizmente superado fue la uniformidad que impuso el franquismo que generó la mayor de las desigualdades", ha enfatizado.



Decir que aumentar las competencias de una comunidad rompe el principio de igualdad "es alimentar una falacia" y una "provocación", ha remarcado.



Para el lehendakari, la gobernabilidad en España "padece un grave problema de inestabilidad" aquejada de "incomunicación política e incapacidad para el acuerdo". "El bipartidismo ha quedado atrás y no se ha demostrado capacidad para gestionar un hemiciclo más plural".

Multilateralismo

En otra pregunta al lehendakari, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Uriarte, ha asegurado que ha llegado el momento de construir una relación entre iguales con España y llegar a acuerdos "de país" entre quienes defienden la capacidad de decidir de este pueblo.



En su opinión, ninguna de las alternativas en España garantiza el respeto que merece el pueblo vasco y "es hora" de articular un bloque soberanista.



Urkullu ha replicado que él cree en el "multilateralismo" porque el unilateralismo es "inviable y destructivo", y ha apostado por la negociación política, por diseñar un modelo basado en la pluralidad nacional del Estado y por el acuerdo.