Urkullu aboga por "un nuevo modelo de Estado" y llama a "no relajarse" porque se pretende "la recentralización"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abogado este domingo por "un nuevo modelo de Estado porque "en Madrid se debaten entre lo malo, lo peor y lo fatal: artículo 155, Ley de seguridad nacional o Estado de excepción". Por ello, ha realizado un llamamiento a "no relajarse" el próximo 10N y a conseguir "un grupo fuerte" en las Cortes Generales porque se pretende "la recentralización", la "involución soterrada" y acechan "serias amenazas contra autogobierno vasco".

En un mitin electoral del PNV celebrado en San Sebastián, en el que ha estado acompañado del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de los candidatos Aitor Esteban, Maribel Vaquero y Joseba Agirretxea, Urkullu ha animado, de nuevo, a "defender la identidad vasca mediante la defensa del autogobierno".

Además, ha emplazado a trabajar por "un nuevo modelo de Estado y una nueva forma de hacer política". "En el Estado se impone el 'vuelva usted mañana'. No hay diálogo con voluntad de acuerdo, no hay respuestas a esta política que parece cortoplacista, pero que no lo es y que impera en España", ha lamentado.

En este sentido ha recordado que el PNV "se presenta con un programa de compromisos" que incluyen la defensa del Concierto, "porque en Madrid vuelven a hablar de privilegios y cuponazos", así como "un nuevo modelo de Estado porque en Madrid se debaten entre lo malo, lo peor y lo fatal: Artículo 155, Ley de seguridad nacional o Estado de excepción".

Asimismo, ha exigido "el cumplimiento íntegro del Estatuto" y el "desarrollo" del "autogobierno singular" de Euskadi, "frente a quienesquieren igualar a la baja, frente a quienes promueven una involución soterrada".

A su juicio, "la agenda vasca" de la formación jeltzale tiene "la mirada puesta en un proyecto de país de largo plazo". Según ha dicho, supone "defender la identidad vasca mediante la defensa y reivindicacióndel desarrollo y actualización de nuestro Autogobierno".

"ÉPICA"

Para el Lehendakari, se está "en un tiempo de épica para España y el Estado español y, al mismo tiempo, de disputa electoral de espacios propios". "Estamos ante un ejercicio cortoplacista, sin capacidad de autocrítica y sin pensar en el verdadero sentido de la política".

"No es momento de relajarnos", ha asegurado, para advertir de que "son partidos estatales están alejados de la realidad vasca" porque "todo son descalificaciones y reproches mutuos, 155, Ley de Seguridad Nacional, idas y venidas en los discursos más extremos, a pesar de 'cantos de sirena' de moderación, de viraje al centro, de foralismo o de federalismo y plurinacionalidad'", ha apuntado.

Asimismo, ha apuntado que "acechan serias amenazas contra el autogobierno vasco y lo construido en las últimas décadas. No cumplen el calendario y el plan de transferencias aprobado el 22 de enero por el Gobierno Español, hace diez meses. Su receta es aplazar, laminar y recentralizar", ha avisado. (Habrá ampliación)