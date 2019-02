Urkullu relatará este jueves por primera vez las gestiones que realizó en el conflicto catalán en el juicio del 'procés'

Será la primera vez que Urkullu hable públicamente del papel que jugó tras el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, al haber sido citado como testigo en el juicio del 'procés'.

El lehendakari testificará a las 10.00 horas a petición de Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, que este miércoles, en la vista oral, ha preguntado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por "la mediación" realizada por Iñigo Urkullu.

Rajoy ha negado que hubiera ninguna "mediación" y que "negociara" sobre esta cuestión, aunque ha reconocido que habló con el lehendakari y con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar.

Urkullu aclarará mañana cuál fue su papel, después de que el 26 de octubre de 2017 trascendiera que el presidente del Gobierno Vasco realizó, sin éxito, gestiones para convencer a Puigdemont de que convocara elecciones con el fin de evitar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El lehendakari, como testigo, tendrá que responder a las preguntas de las partes, a los abogados de los dirigentes independentistas catalanes procesados, a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y a la representación legal de Vox, que ejerce la acusación popular.

Durante la declaración de Rajoy este miércoles en el TS, Jordi Pina ha afirmado que espera el testimonio de Iñigo Urkullu para que aclare cuál fue el papel que jugó. El propio presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha recordado a Mariano Rajoy que "una de las razones de la pertinencia de la prueba propuesta del testimonio del señor Urkullu es que se le atribuye la condición de negociador o, de alguna forma, ser una de las personas comisionadas para la búsqueda de una solución política".

Por ello, ha apuntado que tenía "toda la lógica" que el letrado le preguntara "si efectivamente, de alguna manera", Urkullu "respondía a ese perfil político que se le quiso atribuir" y, sobre todo, si Mariano Rajoy "personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él esta encomienda".

"Lo he entendido perfectamente, ahí no ha habido ningún mediador de nada porque mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. A mí me llamó mucha gente, a algunos los vi personalmente, y con otros hablé personalmente, pero tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, si hablé por teléfono o a través de mensajes", ha contestado Rajoy a Pina.

En todo caso, ha apuntado que hay que "quedarse con lo sustancial" porque "todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y, además, lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año 2012".

Esta misma semana el lehendakari ha asegurado que acudirá al juicio "con todo el ánimo del mundo, muy consciente del papel" que realizó "e intentando ayudar".