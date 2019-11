Urkullu cree que la situación "es más grave" y aboga por dialogar porque no es solución convocar más elecciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la situación en el Estado tras el 10N "es más complicada y grave" que el escenario que se generó en los comicios del 28 de abril, al existir una "mayor fragmentación y polarización", y ha apostado por el diálogo porque ni la "obcecación" ni "el recurso a la convocatoria permanente a las urnas es una solución".

Además, ha valorado positivamente los resultados obtenidos por el PNV en Euskadi en las elecciones del 10N, y ha destacado que estos "vuelven a avalar una cultura política diferente que hay que preservar". "Lo interpretamos como un aval y un soporte a la gobernabilidad de este país", ha señalado.

A su juicio, "es evidente que la situación política en España tiene incidencia en Euskadi, pero también es evidente que la sociedad vasca está apostando por otra forma de hacer política".

En su intervención tras visitar el centro de FP Miguel Altuna en Bergara (Gipuzkoa), Urkullu ha opinado que Euskadi "tiene que mantener la senda de la estabilidad y la gobernabilidad", ya que, "esta senda es un activo que permite seguir respondiendo a las demandas y necesidades de la sociedad". "Esta debe ser la prioridad que debemos preservar por encima de todo", ha matizado.

EL ESTADO

En cuanto a la situación del Estado, el Lehendakari ha señalado que el escenario tras los comicios de este pasado domingo, que "han contado con una alta participación" y se han celebrado con "total normalidad", es "de mayor fragmentación y polarización", por lo que ve necesario iniciar "una nueva etapa presidida por una nueva cultura política".

"No es posible obcecarse en una línea de acción política e institucional que no genera más que incertidumbre e inestabilidad", ha afirmado, al tiempo que ha considerado que "el espectáculo de los reproches mutuos que volvimos a escuchar ayer no es el camino".

Tras destacar que la situación política "es hoy más complicada y grave que el día 29 de abril", ha confiado en que "las últimas cuatro elecciones en cuatro años hayan servido para demostrar que sustituir el diálogo y la acción política por el recurso a la convocatoria permanente a las urnas no es una solución".