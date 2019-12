Los VTC se contratarán en Euskadi con una antelación mínima de 30 minutos desde este sábado

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el decreto que regula las condiciones de prestación de servicios de los vehículos con conductor (VTC), que obliga a contratar el servicio con una antelación mínima de 30 minutos desde este sábado, 21 de diciembre, fecha en la que entrará en vigor.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, ha informado de que el texto, que contempla un articulado de 4 puntos, se publicará en el Boletín Oficial de País Vasco este mismo viernes 20 de diciembre, entrando en vigor el próximo día, sábado 21 de diciembre.

El objeto y finalidad del Decreto es regular las condiciones de explotación y control de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, en relación a las condiciones de precontratación, solicitud de servicios y captación de clientes, aplicables a los servicios que se presten íntegramente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El decreto recoge la obligación de que los servicios realizados deben ser contratados previamente a su realización y concreta las condiciones de la contratación previa. Desde que se efectúa la solicitud de arrendamiento y se produce el inicio de la prestación efectiva del servicio, la normativa establece que deberá transcurrir, con carácter obligatorio, un mínimo de 30 minutos.

Además, los VTC no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la captación de personas viajeras quedando parados en doble fila o en espacios urbanos sin servicio cuando no hayan ni contratado ni solicitado previamente el servicio con la antelación mínima anteriormente indicada de 30 minutos.

Los vehículos autorizados no podrán ser geolocalizados por o para los interesados a demanda. El decreto señala que no serán visibles externamente en sistemas de geolocalización ni en ninguna aplicación que pueda facilitar a potenciales usuarios del servicio su ubicación exacta y una transacción directa que no pase por la solicitud previa a la empresa, siendo ésta la que conozca en todo momento la situación de su flota.

La consejera ha explicado que este decreto se desarrolla en el marco de la habilitación prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Preguntada sobre si cree que este decreto puede ser recurrido, Tapia ha reconocido que los recursos "siempre pueden darse", pero ha explicado que lo que les preocupa es que pueda generar "cierta inactividad" en el sector. No obstante, el Gobierno está "tranquilo" porque se trata de un decreto que "cumple estrictamente con la normativa vigente". "Es absolutamente garantista", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que tras cumplimentar todos los trámites necesarios, la norma cuenta con el "visto bueno" de los diferentes niveles de la administración vasca --desde Ayuntamientos hasta Diputaciones Forales--, así como el refrendo ser la mesa sectorial de los taxis y VTC de Euskadi.

Según ha explicado, a partir de este sábado el Gobierno Vasco se coordinará con Ayuntamientos y Diputaciones Forales en las tareas de inspección y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenación del transporte terrestre, "garantizando que el sector de las VTC cumpla con los contenidos de la nueva normativa". "La vigilancia se realizará entre las tres administraciones de forma absolutamente coordinada", ha indicado.

MESA DEL TAXI Y VTC

Por otro lado, Tapia ha subrayado que el decreto aprobado es fruto de una colaboración de la Mesa del Taxi y VTC. "Frente a los enfrentamientos y conflictos en otras comunidades autónomas, en Euskadi ambos modelos de negocio han trabajado de forma conjunta en la elaboración de una norma de aplicación en Euskadi, que regule de la manera más eficaz y ordenada la actividad del sector en el marco normativo vigente y que atienda a todas las realidades existentes", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que el trabajo realizado, especialmente durante el último año y medio, se ha desarrollado en un "clima de máximo rigor y transparencia". "Se ha establecido el marco para que la administración elabore el Decreto que regule la actividad de VTC en Euskadi, cumpliendo todos los requisitos de la normativa vigente, resultando esta norma proporcional, sujeta a derecho y asegurando el interés general de la sociedad", ha manifestado.

Preguntada por el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que considera "discriminatoria" y "restrictiva" la obligatoriedad de que estos servicios tengan que contratarse con antelación, Tapia ha explicado que este informe "es preceptivo pero no vinculante", y ha destacado que las medidas contempladas en el decreto están recogidas en la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en Real decreto de 2018.

Tapia ha recordado que en esta ley se recoge la obligatoriedad de realizar una contratación previa de este tipo de servicios y que tampoco podrán a la búsqueda de clientes. "Los VTC y los taxis son dos servicios complementarios pero distintos que se deben regular diferente", ha defendido.

Respecto a los 30 minutos fijados, Tapia ha afirmado que estos vehículos tienen que estar en sus bases, nunca en la calle, por lo que han fijado un "mínimo garantista" para que ese servicio se pueda prestar "en las mejores condiciones, porque no es lo mismo vivir en la ciudad que en un municipio alejado". Además, ha recordado que a partir de 2022 las 172 licencias de VTC que hay que Euskadi solo podrán realizar servicios interurbanos.

Por otro lado, Tapia ha señalado que el Gobierno Vasco no regula las plataformas digitales de VTC, sino el servicio de los vehículos de arrendamiento con conductor. "Las plataformas digitales, si operan en Euskadi, deberán atenderse al decreto que acabamos de aprobar", ha insistido.

La consejera ha subrayado que a las plataformas "solo les puede hacer daño en su actividad actual porque están haciendo una competencia a la actividad del taxi". "Son competencias que no se deben dar porque la Ley de ordenación del transporte Terrestre lo impide taxativamente", ha concluido.