La ministra de Trabajo: "El Gobierno no se puede comprometer a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros"

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha advertido a los pensionistas de que el Gobierno "no se puede comprometer" a aprobar una pensión mínima de 1.080 euros. "Ya me gustaría", ha manifestado. Por otra parte, ha asegurado que transferencia de la Seguridad Social no es "ahora mismo" un prioridad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social ha hecho estas declaraciones tras reunirse en Bilbao con una representación del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, que le han pedido explicaciones sobre el acuerdo alcanzado por los partidos del Pacto de Toledo.

Tras el encuentro, Valerio ha aclarado que el Pacto de Toledo ha acordado una incremento para los percepciones de los pensionistas del IPC real, es decir con la posibilidad de actualizar en enero la previsión inicial realizada a final del año precedente.

Además, se ha referido a la exigencia realizada por los pensionistas para que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros, algo a lo que "el Gobierno no se puede comprometer", según ha apuntado. "Ya me gustaría a mí, a todo el Gobierno, poner una pensión mínima de 1.080 euros", ha dicho.

El Ejecutivo se centra ahora, según ha indicado, a "garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las actuales y a garantizar la sostenibilidad finnaciera del sistema". "Un sistema que ha tenido pasado, presente, y tenemos que luchar por que tenga futuro", ha añadido.

La responsable de Trabajo ha confiado en no tener que recurrir de nuevo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero ha advertido que "si tenemos que volver a sacar algo del Fondo de Reserva, lo sacaremos".

"Lo que no vamos a dejar de hacer, bajo ningún concepto, es dejar de pagar la extra a nuestros pensionistas porque la necesitan para vivir ellos y, en muchos casos, para ayudar a sus hijos y a sus nietos que no tienen que estar sufriendo los efectos negativos de la crisis", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que "es fundamental trabajar en el incremento de ingresos" porque "solo con cotizaciones" no se puede mantener el sistema.

Por otra parte, y preguntada por la posibilidad de transferir a Euskadi la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social, ha afirmado que no es "ahora mismo" un prioridad "para este Gobierno".