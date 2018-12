El WOP Festival celebra el viernes su 8ª edición en el Euskalduna con Matthew Sweet, Corizonas y Sex Museum en el cartel

La Fundación The Walk on Project, que destina la recaudación de sus actos benéficos a la investigación de enfermedades neurodegenerativas celebrará este viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao la octava edición de su WOP Festival, cuyo cartel incluye este año las actuaciones de Matthew Sweet, Corizonas, Sex Museum y la WOP Band.

El festival se desarrollará a partir de las 19.30 horas (apertura de puertas) en el nuevo espacio Urban Hall del Euskalduna, con aforo de pie y los horarios de actuación previstos son, en primer lugar, la WOP Band (19.45 horas),Sex Museum (20.45 horas), Corizonas (22.00 horas) y Matthew Sweet, a partir de las 23.30 horas.

Las entradas cuestan 28 euros en anticipada y 34 en taquilla y están disponibles en la página web del Palacio Euskalduna, en cajeros Kutxabank, en walkonproject.org y en Power Records (Villarías 5, Bilbao). También habrá bebidas a precios populares y gastronomía durante el evento, según ha informado en un comunicado la propia fundación benéfica organizadora.

El artista estelar de la noche es el guitarrista de pop y power pop norteamericano Matthew Sweet, cantante, compositor, productor y multi-instrumentista que se encuentra de gira presentando su más reciente disco, 'Tomorrow's Daughter', publicado en mayo de este año.

Junto a Sweet actuarán el grupo que integra a varios de los integrantes de la banda de rock instrumental Los Coronas y a los vallisoletanos Arizona Baby, que iniciaron su colaboración tanto en disco como en directo en 2010.

Justo antes de ellos tocarán los veteranos Sex Museum, el grupo madrileño de rock donde también coinciden tres de los integrantes de Los Coronas, el batería Roberto Lozano 'Loza', el bajista Javi 'Vacas' y el guitarrista Fernando Pardo, cuya formación completan el hermano de Pardo a la voz, Miguel, y su esposa, Marta Ruiz, a los teclados.

La banda del barrio de Malasaña que lleva más de tres décadas en activo acaba de publicar su décimocuarto disco, "Musseexum", donde prosiguen con su cruce de psicodelia y rock garajero.

BANDA BENÉFICA

Abrirá la noche The Walk On Project Band, el grupo bilbaíno de rock que lidera Mikel Renteria, cantante y compositor de la banda, e inspirador del proyecto Walk on Project impulsado para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades neurodegenerativas como la que aqueja a uno de sus hijos Jontxu.

Rementeria formó el grupo en 2010 alrededor de la Fundación The Walk On Project (WOP) de la que también es fundador y lleva publicados tres discos en los que han colaborado algunos de los músicos que han actuado en alguno de los festivales y conciertos organizados por la fundación. "Vamos a vivir otra noche de las únicas y a disfrutar con bandas de mucho nivel y reconocidas", ha afirmado Mikel Renteria.