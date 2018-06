Miles de WOPatos inundan la ría de Bilbao en la VI Estropatada de WOP, junto al campeón clavadista Jonathan Paredes

Cuando los patos han llegado a la meta, situada en el Puente Euskalduna, el clavadista Jonathan Paredes ha intentado sumergirse de nuevo en la ría de Bilbao junto a los miles de patos, pero, por motivos de seguridad, al bajar la marea, el mexicano ha tenido que desistir.

Paredes ha asegurado que "el salto inicial ha sido muy emocionante, pero ya en la meta he visto que se había reducido varios metros la marea y para que esto se realice de forma segura necesito un mínimo de cinco metros de profundidad, y no lo he visto nada claro". "Me da mucha pena por las muchas personas que estaban esperando el salto y porque he venido por una muy buena causa para WOP", ha añadido.

Por su parte, el fundador de WOP, Mikel Renteria, ha señalado que "la imagen del lanzamiento de la Estropatada ha sido, como siempre, muy especial", y ha explicado que, luego, ya en meta, "Jonathan ha visto que la marea había bajado y lo primero en lo que pensamos es en su seguridad". "Estamos muy ilusionados de haber contado con Red Bull y con Jonathan Paredes en esta sexta Estropatada y agradecemos a todos los miles de bilbaínos que han participado un año más en el evento", ha manifestado.

Para participar en la Estropatada era necesario comprar un ticket por 5 euros. Cada ticket, con un número identificador de pato, servía para seguir la posición de estos patos geolocalizados desde la web wopato.com, donde se pueden consultar los ganadores y los premios.

Los diez primeros en llegar a la meta en esta Estropatada 2018 han recibido premios como el uso durante un año de un Toyota Auris Hybrid, cheques de 500 euros de El Corte Inglés, tarjetas regalo de 500 euros de Eroski, una entrada doble en zona VIP para Red Bull Cliff Diving del 30 de junio en Bilbao, una travesía guiada en piragua para dos personas desde el Puente Colgante, cesta de productos locales BBK Azoka, un bono regalo de piragua doble más un curso de Paddle Sup para dos personas, y una guitarra Epiphone DR100.

FIESTA EN LA EXPLANADA DEL MUSEO MARÍTIMO

En su sexta edición, WOP ha organizado un amplio programa de actividades concentradas en la explanada del Museo Marítimo Ría de Bilbao y también en su interior, donde se han desarrollado talleres, visitas al museo y carreras de drones.

Los asistentes han podido disfrutar de actividades infantiles, hinchables, zona multiaventura, rocódromo, tirolina, música en directo, gastronomía, y el concierto de Travellin' Brothers entre otras actuaciones, como la de The WOP Band y Play 'N' Kids. También ha estado presente la Legión 501 -Spanish Garrison, en la explanada del Museo Marítimo.

La VI Estropatada WOP ha contado con el patrocinio de BBK, El Correo, IVI, López Landa, Metro Bilbao, Surne y Yimby; la colaboración de El Corte Inglés, Eroski, Red Bull, Museo Marítimo Ría de Bilbao, Toyota Japancar, Centro Comercial Zubiarte, Dronak, Media Attack, Sarenet, Hazi, Urgarbi, Bilbobentura, y Txirula, y el apoyo de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao.

WOP

The Walk On Project (WOP) es una fundación-empresa con diferentes líneas de actuación empresarial (promoción musical, ingeniería para personas con capacidades especiales, deporte, educación, organización de eventos singulares como la Estropatada), y todo el beneficio de su actividad empresarial se invierte en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y en la divulgación de estas patologías.

Hasta la fecha se han destinado más de 260.000 euros a varios proyectos científicos, y más de 400.000 euros dedicados a la lucha de enfermedades neurodegenerativas con proyectos internacionales. Este año, la Fundación tiene previsto publicar un nuevo pliego internacional para financiar nuevos proyectos.