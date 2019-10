Wicked Wizzard, Deriva y Colectivo Shumareli, ganadores del concurso pop-rock Villa de Bilbao

La Sala Bilborock, escenario de todas las fases clasificatorias del concurso, ha acogido el pasado fin de semana los conciertos finales, donde un jurado formado por once especialistas del ámbito de la música (cinco Pop Rock, tres Metal y tres Urban) ha sido el encargado de escoger a los grupos premiados.

Además de los primeros premios, en la sección Pop-Rock, Beluga (Madrid) y Go Cactus (Baleares) han quedado en segundo y tercer lugar, respectivamente; mientras que Last Dissonance (Barcelona) y Blind The Eye (Portugal) han obtenido el segundo y tercer galardón en la categoría Metal. En la categoría Urban Kenna I (Bizkaia) y JazzWoman (Valencia) quedaron en segunda y tercera posición. Por su parte, Mi Buenaventura (Bizkaia) ha recibido el Premio Especial del Jurado.

Alrededor de 1.900 personas han asistido a las distintas fases del certamen, que han podido seguirse también vía streaming, a través de la página web de Bilbao Gazte. Además, se han contabilizado 548 votos válidos emitidos por parte del público en las fases clasificatorias.

La 31ª edición del Concurso Pop Rock Villa de Bilbao ha contado con la participación de 344 grupos inscritos (256 bandas correspondientes a la categoría de Pop-Rock, 41 a la de Metal y 47 a la de Urban).

El Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha anualmente el Concurso Pop Rock Villa de Bilbao, dirigido a grupos musicales integrados por jóvenes de entre 18 y 35 años, con el fin de apoyar y difundir su talento, al tiempo que comparten escenario con otros grupos estatales e internacionales.

PALMARÉS COMPLETO DE LA 31ª EDICIÓN

Los premios recibidos por las bandas galardonadas son para las categorías Pop-Rock, Metal, y Urban: 4.000 euros (Primer premio), 2.000 euros (Segundo premio) y 1.300 euros (Tercer premio). El Premio Especial del Jurado está dotado con 1.000 euros.

Además, de la mano de los patrocinadores del certamen, las bandas galardonadas obtienen futuras actuaciones, material diverso y difusión para su música. De este modo, se han entregado 23 premios entre los grupos participantes.