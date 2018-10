Un total de 21 compañías participarán en el XX Festival de Teatro y Danza de Bilbao (BAD) del 17 al 28 de octubre

Un total de 21 compañías, entre las que se incluyen artistas internacionales y referentes de la nueva escena vasca, participarán en XX Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, BAD, del 17 al 28 de octubre.

El BAD volverá a llenar los escenarios habituales y referentes dentro de la nueva escena bilbaína, como son La FuNdicIOn, Teatro Campos y Pabellón 6, así como otros espacios alternativos como BilbaoArte, Sala Rekalde y Bueloga Z/B.

La programación completa de la XX edición de BAD-Festival de Teatro y Danza Contemporánea ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Bilbao, con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, y de la directora de BAD, Alicia Otxandategi.

De las 21 compañías seleccionadas para la próxima edición de BAD, casi la mitad son artistas que pueden enmarcarse dentro de la escena contemporánea vasca, y que trabajan preferentemente en el ámbito de la danza y las nuevas dramaturgias. Entre ellas, presentarán sus últimas creaciones, Blanca Arrieta, Isaak Erdoiza, Allue Danza, Organik, Mama Crea, Eva Guerrero - Doos Colectivo, You & Me, Macarena Recuerda, Carla Fernández e Inés Bermejo y Mursego y la mayoría ofrecerá espectáculos que serán estreno absoluto dentro del festival.

La programación de BAD incluye además cuatro estrenos estatales, con figuras de referencia internacional como Flora Detraz, que presentará una pieza de danza sonora titulada "Tutuguri"; o el artista iraní afincado en París, Sorour Darabi, quien trae su espectáculo "Farci.e", creado en 2016 como un solo de danza.

Será también estreno en el Estado, han indicado, "Flipper", de la compañía suiza Unplush -premiada el año pasado en el Festival ACT con su trabajo anterior-, una pieza de danza, teatro y audiovisuales que tiene su origen en el famoso delfín de la película. Estos tres espectáculos podrán verse en La FuNdicIOn, los días 20, 21 y 26.

El último estreno que llegará en este caso a Pabellón 6, el día 26, será "MDLSX", de la compañía italiana MOTUS, un trabajo de teatro performance para público adulto.

En el ámbito internacional destacan otros nombres, como el del coreógrafo Arkadi Zaides y su espectáculo "Archive", un solo de danza que ha recorrido festivales de todo el mundo.

ESCENA VASCA

El Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao-BAD mantendrá su apuesta por la creación vasca con diez compañías programadas, y la mitad de ellas estrenarán sus últimos trabajos en primicia dentro del festival.

Dos de estas propuestas son las que resultaron seleccionadas dentro del programa municipal de apoyo a la creación escénica, "Artistas en Residencia", se trata de: "Proyecto MASA", de Isaak Erdoiza y "Sayonara Baby" de KANPAI, Natalia de Miguel & Jorge Jauregui.

Entre las propuestas locales, destaca además la pieza de danza contemporánea -con música en directo de Ainara Legardón- "El fin de las cosas" de Eva Guerrero, que resultó ganadora de la primera convocatoria de ayudas de Karrikan, la plataforma que impulsa la creación de artes de calle y de la que forma parte el Ayuntamiento de Bilbao. .

La formación eibarresa Mursego e Ibon RG presentarán "100% Oion", el resultado de un proyecto participativo desarrollado en Oion, en torno a la mejora de la convivencia entre vecinos. El evento tendrá lugar el sábado, día 27, en Pabellón 6.

Por su parte, Mama Crea propondrá una experiencia escénica en Pabellón 6 con pases cada 15 minutos para un aforo muy reducido. Se trata de "Poesía a la carta", una experiencia escénica para acercarse a la poesía a través del lenguaje sensorial, que estará asociada a la degustación de un postre especialmente diseñado para el proyecto. Dado que el aforo para este espectáculo es de 4 personas, es imprescindible reservar una plaza a través del mail info@mamacrea.com. La entrada (3 euros) se podrá adquirir en taquilla el día del espectáculo, han indicado.

PRODUCCIÓN PROPIA

Además de los dos proyectos desarrollados con el apoyo de BilbaoEszena, dentro del programa Artistas en Residencia, BAD ha hecho una apuesta para impulsar la creación propia con cuatro coproducciones y dos espectáculos coproducidos en el marco de Pyrenart, programa de colaboración europea transfronteriza en el ámbito de las artes escénicas en el que participa BAD.

Se trata del último trabajo de Organik Dantza - Antzerki, una pieza de danza titulada "Sareak", centrado en la fisicidad y reivindicación del trabajo de las rederas, y un espectáculo de danza circo y teatro de la prestigiosa compañía francesa de danza y circo, Baro D'evel, que será la encargada de cerrar la presente edición de BAD, el día 28 a las ocho de la tarde en Pabellón 6.

Las otras dos coproducciones han dado como resultado el trabajo "Mi padre no era un famoso escritor ruso" de Bárbara Bañuelos, un documental escénico de investigación personal y social. La segunda coproducción con el artista multidisciplinar Juan Domínguez es la performance titulada "My Only Memory".

Como suele ser habitual, durante los días del festival tendrán lugar también algunas actividades específicas para profesionales de las artes escénicas. De este modo, el día 19 de octubre, en el Centro Municipal de San Francisco Sandra Gómez -seleccionada en Circula 2018- ofrecerá un 'Heartbeat' taller de dos horas y media de duración.

En la primera parte de ese taller se ofrecerán una serie de pautas y herramientas dirigidas a ampliar la capacidad expresiva así como el desarrollo de la conciencia corporal, temporal y espacial del movimiento, mientras que la segunda parte propone el ejercicio de bailar durante un tiempo determinado buscando los límites temporales, espaciales y energéticos del cuerpo. El taller tendrá un coste de 5 euros y la inscripción puede realizarse a través de la web de BAD.

El segundo curso, este en colaboración con ATAE - Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas, tendrá lugar el mismo día, 19 de octubre, en el Centro Municipal "La Bolsa" y se trataría de una jornada con la participación de varias personas expertas en realidad aumentada y su aplicación a las artes escénicas.

En este caso la formación será gratuita, pero para realizar la inscripción es imprescindible enviar los datos personales (nombre y apellidos, dirección completa, teléfono y e-mail) a info@atae.org y abonar una fianza de 5 euros. El importe se devolverá íntegra y exclusivamente a los participantes que finalmente ocupen su plaza. La inscripción puede realizarse a partir del 19 de septiembre.

Las entradas para el festival tendrán un precio general de 10 euros en taquilla -5 euros para Pabellón 6 y Bulegoa Z/B-. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del festival, en las taquillas y webs de algunos de los espacios y en la oficina de información de BAD, que estará ubicada en la Sala Rekalde y abrirá sus puertas mañana, día 10 de octubre. Como ya es habitual, se han programado además algunas actividades de acceso gratuito en BilbaoArte y Sala Rekalde.