Zaldibar Argitu pide movilizarse en los balcones para recordar a los trabajadores sepultados y exigir responsabilidades

En un comunicado, Zaldibar Argitu ha pedido "llenar nuestros balcones de reivindicaciones" y "a las 20.30 horas hacer un gran estruendo durante cinco minutos", para después, encender dos velas en honor a Joaquín y Alberto, "hasta encontrar a los trabajadores" sepultados hace dos meses por el corrimiento de tierras ocurrido en el vertedero de Zaldibar. "Que nos escuchen hasta encontrar a los trabajadores, en defensa de nuestra salud, de nuestra vida y hasta que se depuren todas las responsabilidades", han demandado.

Zaldibar Argitu ha recordado que "han pasado dos meses desde que se derrumbó el vertedero de Zaldibar, dos meses desde que Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán desaparecieron bajo los escombros, dos meses desde que pusieron en peligro nuestra salud, y dos meses desde que, aun habiendo responsables directos, nadie ha asumido sus responsabilidades".

"Ya no sabemos cómo decirlo, que ya es suficiente, que ya basta, que tienen que acabar con esto, que tienen que encontrar a los trabajadores, poniendo todos los medios para ello, que deben analizar y comunicar lo que hay en el vertedero, que nos deben explicaciones sobre lo que ocurrió en el vertedero, y que tienen que garantizar la seguridad de los trabajadores que actualmente trabajan en el vertedero", ha demandado.

La plataforma ha exigido también que se depuren responsabilidades y ha reiterado que el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, "debe dimitir" y que "tienen que cambiar el modelo de gestión de residuos".

Tras denunciar que en dos meses las instituciones y la empresa "no han cumplido una sola reivindicación de la plataforma", ha advertido que "no se puede jugar con las vidas de los ciudadanos y actuar como si nada hubiera pasado". "No pueden mirar para otro lado. Lo que ha pasado, lo que está pasando aquí es muy grave y merecemos y necesitamos explicaciones", ha reiterado, para indicar que el 6 de abril se cumplirán dos meses de la catástrofe, y "aunque estemos confinados en las casas, nuestras reivindicaciones no cesan".

Por eso, han llamado a la ciudadanía vasca a movilizarse, y "llenar nuestros balcones de reivindicaciones para que nos escuchen" y "hasta que se depuren todas las responsabilidades".