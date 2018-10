La abogada del 'caso Cabacas' espera que no haya "impunidad" para los 6 ertzainas acusados y se les condene a 24 años

Jone Goirizelaia, la abogada de la familia de Iñigo Cabacas, espera que no se dé en este caso "el manto de impunidad que muchas veces recubre las actuaciones de las diversas Policías", y los seis ertzainas acusados de la muerte del joven aficionado del Athletic de Bilbao, que falleció el 9 de abril de 2012, a consecuencia un disparo de pelota de goma, sean condenados a un total de 24 años de cárcel, como reclama en su escrito de acusación.

Además, cree que la Fiscalía todavía está tiempo de acusar al final del juicio porque, en la actualidad, pide la absolución de los agentes y "se comporta como defensa" de los procesados. La letrada se ha mostrado convencida de que puede haber condena, pese a que el ministerio público pide la absolución.

Gorizelaia ha realizado estas declaraciones antes de iniciarse el juicio en la Audiencia Provincial de Bizkaia en el que se sientan seis ertzainas en el banquillo de los acusados por la muerte del joven aficionado del Athletic, Iñigo Cabacas, que falleció hace más de seis años en Bilbao tras recibir el impacto de un pelotazo de goma en la cabeza en las inmediaciones del estadio del viejo San Mamés.

Los agentes se enfrentan cada uno a penas de cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer su trabajo bajo la acusación de homicidio con impudencia grave.

La abogada de la familia ha asegurado que "lo más importante" ahora es que "ese manto de impunidad que muchas veces recubre las actuaciones de las diversas Policías no se dé en este caso". "Y, sobre todo, que la Justicia y la reparación lleve acompañados una no repetición de hechos como éstos, que no queríamos para Iñigo, pero que no queremos para ningún ciudadano de Euskal Herria", ha añadido.

Jone Goirizelaia ha recordado que, si fuera por la actitud mantenida por la Fiscalía a lo largo de instrucción, "no se habría llegado ni a juicio". "De hecho, pide la absolución, es decir, no se comporta como acusación, sino como defensa", ha indicado.

Pese a ello, ha explicado que tienen "muy claro que muchas veces" han asistido "a juicios contra responsables o miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sin acusación de la Fiscalía y eso no ha sido óbice para que no haya habido sentencias condenatorias".

CAMBIO DE POSTURA DE FISCALÍA

Por ello, ha asegurado que la postura del ministerio público en la vista oral no les "preocupa", pero sí la que ha mantenido durante todo el procedimiento. "Y hay un momento en el que se puede hacer modificación de conclusiones, pues esperemos que, si ve lo mismo que hemos visto nosotros, llegado ese momento, cambie de postura, y si no lo hace, cada tendrá sus posibilidad", ha indicado.

Jone Goirizelaia ha dicho que habrá que esperar "lo que depara el juicio y lo que depara su actitud". "A ver cómo responde hoy y qué hace", ha señalado.

Preguntada por si cree que, finalmente, durante el juicio se va a poder esclarecer la autoría concreta del disparo de pelota de goma que impactó en la cabeza de Iñigo Cabacas y causó su muerte, la abogada ha destacado que "hay pruebas periciales, hay vídeos y diferentes medios probatorios para llegar a las conclusiones penales". "Los vamos a intentar, pero tampoco es un impedimiento para la sentencia condenatoria quién o quiénes dispararon", ha concluido.