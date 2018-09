Los trabajos de acondicionamiento de la pista del monte Oiz para la 17 etapa de la Vuelta a España concluyen este martes

Según ha informado la entidad foral, los trabajos realizados durante el último mes en la ascensión han servido para reparar algunos tramos agrietados que complicaban el paso de las bicicletas. En las zonas más duras se han sustituido las placas de cemento deterioradas, se han cubierto los baches y se han arreglado los dos pasos canadienses que hay en la subida y que el día de la etapa se cubrirán con una chapa antideslizante.

La dureza de todo el recorrido hacen que la etapa, que será retransmitida íntegra en directo, sea una de las jornadas "decisivas en el desenlace de la Vuelta, un espectáculo ciclista inigualable".

En este sentido, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha destacado que será también "una vuelta por Bizkaia y por nuestra diversidad". "Salimos de la mar, de Getxo, de la Bahía de Bizkaia, de la Bahía de Europa, y llegamos a la montaña; cruzamos grandes núcleos urbanos como la Margen Izquierda o Bilbao y también pueblos pequeños y espacios naturales protegidos como San Juan de Gaztelugatxe o Urdaibai; combinamos el hierro de las minas y el titanio del Guggenheim, unimos pasado y presente", ha valorado.

Rementeria ha subrayado también que la etapa supone una "postal" de Bizkaia y gracias a que se retransmite íntegra representa una "gran oportunidad para que millones de espectadores de los cinco continentes descubran este territorio tan espectacular que tenemos".

"Resulta difícil contratar un escaparate mejor y de más impacto. Quizás el Tour de Francia, aunque estoy convencido de que si todos colaboramos y lo damos todo para que la etapa sea un éxito rotundo, la ronda gala vendrá a Bizkaia pronto. Tenemos que superar este examen con matrícula de honor", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que la etapa pasará "muy cerca de nueve de cada diez vizcaínos" fruto de un recorrido que propicia "espectáculo y mucha cercanía con el aficionado". "Espero que haya muchísima gente animando en las cunetas y espero que entre todos convirtamos este día en inolvidable", ha asegurado.

FINAL DE ETAPA

Por lo que respecta al final de etapa, Rementeria ha sostenido que se trata de un puerto inédito, "una subida espectacular, y una cima desde la que, si hace bueno, se contempla toda Bizkaia".

"Por eso la hemos denominado Balcón de Bizkaia. Me consta que cada vez acuden más cicloturistas a subirlo, a descubrirlo. Y me consta que no deja indiferente a nadie. Subir el Balcón de Bizkaia en coche impresiona, así que hacerlo en bicicleta tiene que ser terrible", ha expresado.

La etapa será, en palabras de los responsables forales, también un modelo de sostenibilidad. A lo largo de toda la subida al Balcón de Bizkaia la Diputación instalará contenedores de recogida selectiva y una vez finalizada la etapa un grupo de trabajo se encargará de recoger todos los residuos que se originen.

Habrá diez puntos de recogida selectiva con cinco contenedores, uno por cada tipo de residuo: orgánico, papel, vidrio, envase y fracción resto.

"El compromiso de la Diputación es dejar la zona tal como estaba antes de la etapa y hacerlo en el menor tiempo posible. Si colaboramos todos, si utilizamos las papeleras, si respetamos el medio ambiente al máximo, será mucho más fácil. Si queremos repetir esta llegada tenemos que cargarnos de argumentos positivos", ha explicado el diputado general.