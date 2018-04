La acusación popular en el juicio al marido de Leire Rodríguez dice que es "un asesino brutal" que "no se arrepiente"

En su opinión, el marido, al que se acusa de asesinar a su esposa el 7 de agosto de 2015, tras arrollarla con un coche después de golpearla, actuó con "premeditación, alevosía y ensañamiento" por lo que "tiene todos los ingredientes para ponerle el máximo, que son 25 años", por asesinato.

En declaraciones a Europa press, la presidenta de la asociación, Blanca Estrella Ruiz, ha asegurado que el de Leire Rodríguez fue un "asesinato atroz", porque "aparte de las lesiones que tiene" de forma previa, posteriormente, con un vehículo "pasa marcha adelante, marcha atrás, hasta que la deja machacada".

"Porque aquí podemos ver ahora que, aconsejado por los abogados, diga que está arrepentido. No, a día de hoy, tres años después, ni está arrepentido, ni ha pedido perdón, ni le importa lo que ha hecho", ha criticado.

Según explicado, la acusación popular ha incluido también, entre sus acusaciones, la de violencia de género. "Lo hemos incorporado todo", ha dicho. Según ha puntualizado, la asociación no reclama la prisión permanente revisable, "porque estos supuestos no entra", y, además, cuando se produjeron los hechos, no estaba en vigor.

Para Blanca Estrella Ruiz, "si tiene más lesiones que las del coche" es que su marido "la maltrató antes de tirarla del coche". "Ella entró en el coche viva, y viva la aplastó, a pesar de los golpes que ella tenía, entró en el coche viva y viva la pasó con el coche", ha añadido.

A su juicio, el acusado había "planificado" la muerte de su esposa, que "pidió varias veces ayuda a un amigo". "Por eso, pedimos 25 años por asesinato, porque hay premeditación y alevosía y ensañamiento", ha añadido.