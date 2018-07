Casi 600 afiliados del PP vasco están llamados a las primarias de este jueves para designar al sucesor de Rajoy

Más de medio millar de afiliados del PP de Euskadi están llamados a participar este jueves en las primarias del Partido Popular para designar al sustituto de Mariano Rajoy como presidente de esta formación, un proceso en el que el líder de los 'populares' vascos, Alfonso Alonso, además de otros destacados dirigentes del partido, se han decantado a favor de Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el también miembro del PP de Euskadi Javier Maroto se ha posicionado junto a la candidatura de Pablo Casado.

Las 595 personas que se han inscrito para participar en este proceso de primarias, que suponen el 11% del censo del PP de Euskadi, se distribuyen en 224 afiliados inscritos en Álava; 283, en Bizkaia; y 88, en Gipuzkoa, según los datos aportados por el Partido Popular.

En las elecciones primarias que se celebrarán este jueves, las personas inscritas para participar en el proceso votarán entre los seis candidatos a presidir el PP. Además, deberán designar a los representantes que participarán en la fase definitiva del proceso, en la que ya no serán las bases, sino los compromisarios, quienes elijan a la persona que presidirá el partido.

El PP vasco enviará al Congreso del 20 y 21 de julio, en el que se designará al líder del partido, a 54 compromisarios, de los que 11 son miembros natos y otros 43 electos, que serán los que se designarán este jueves. De esos 43 compromisarios, 16 lo serán por Álava, otros 16 por Bizkaia y 11 por Gipuzkoa.

"UNIDAD"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, votará a las 11.30 de la mañana del jueves en la sede del PP de Vitoria. Alonso se ha mostrado como uno de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría como candidata a suceder a Mariano Rajoy. Por su parte, el también miembro del PP de Euskadi y actual vicesecretario de Política Social del Partido Popular, Javier Maroto, se ha decantado por la candidatura de Pablo Casado.

Alonso aseguró el pasado 21 de junio que esta diferencia de criterio entre él y Maroto "no afecta a la unidad del partido" en Euskadi. Otros dirigentes del PP en Euskadi se han decantado públicamente por Soraya Sáenz de Santamaría como la secretaria general, Amaya Fernández, el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, además del presidente del PP de Álava y senador, Iñaki Oyarzábal. Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, no quiso desvelar su candidato para no condicionar a los afiliados.