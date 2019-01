El alcalde de Vitoria apoya al conductor del autobús y no ve racismo en su discusión con una mujer de raza negra

En el vídeo se puede comprobar como el chófer advirtió a la mujer de que debía plegar el patinete de su hija, de acuerdo a la normativa del transporte público. Esta advertencia llevó a una fuerte disputa dialéctica entre ambos. "Todos los días es igual. Mañana no montas en el autobús", se le oye decir al conductor. A lo que la mujer le respondió que su hija tiene "necesidades especiales". La discusión también dio pie a comentarios de un pasajero: "Soy militar y llevo 20 años matando a gente como tú". Urtaran entiende que estos comentarios sí son racistas. "Son intolerables. Pueden llegar incluso a ser una incitación al odio".



El alcalde ha trasladado su "apoyo absoluto" al colectivo de conductores del transporte urbano de Vitoria, aunque ha reconocido que el chófer del vídeo "no actuó de la forma más afortunada". Pero no le va a sancionar porque no cometió ninguna infracción. "Todos deben cumplir las normas, por lo que el hecho de que un conductor recuerde a una persona usuaria el necesario cumplimiento de la normativa no supone ningún comportamiento xenófobo o racista".