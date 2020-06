Dos alumnos de la UPV/EHU crean un juego de cartas para explicar la evolución molecular del covid19

Tal y como ha dado a conocer en una nota informativa la universidad vasca, los dos alumnos, Eneko Serrano y Alba Mosteiro, han desarrollado este juego de naipes en el marco de la asignatura "Molecular Evolution" de su curso. El juego, titulado "La evolución molecular de los coronavirus" entra dentro de uno de los objetivos de la asignatura, impartida por la profesora Itziar Alkorta Calvo, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y que consiste en que el alumnado desarrolle habilidades de comunicación científica a nivel oral y escrito.

Entre los temas ofrecidos por la profesora, se encontraba la evolución molecular de los coronavirus y ambos alumnos se sintieron atraídos por la idea de poder hacer un trabajo sobre un tema de tanta actualidad desde el punto de vista de la evolución molecular.

Partiendo de esa base, empezaron a buscar la información necesaria sobre este tipo de virus y a pensar qué soporte podrían utilizar. La primera idea fue desarrollar una página web, pero lo descartaron para buscar algo más novedoso y llamativo.

Fue entonces cuando Eneko Serrano propuso la idea de realizar un juego y, "desde entonces, estuvimos dándole vueltas a cómo podríamos transformar toda la información en un juego divertido, y a su vez divulgativo, con el que la gente pudiera aprender y concienciarse acerca de lo importantes que son los centros de investigación y el sistema sanitario", ha explicado la alumna Alba Mosteiro.

Por su parte, Eneko Serrano ha añadido que "la dinámica del juego es bastante simple", ya que se basa en "concienciar sobre las medidas que ayudan a detener la propagación de este tipo de virus, a la vez de dar información sobre diferentes cepas que han aparecido a lo largo de la historia, ya que el Covid-19 es solo uno de los muchos brotes registrados hasta la fecha".

TRANSMITIR CONOCIMIENTO

El formato elegido, un juego de mesa, hace que la trasmisión de conocimiento se haga "de forma amena, tanto para el alumnado, que puede expresarse utilizando las herramientas que utilizan en otros contextos de su vida, como para las personas que reciben el producto final", desde profesorado, alumnado, compañeros de clase o público, en general.

Mediante este tipo de actividades de divulgación, la profesora Itziar Alkorta ha indicado que pretende que "el alumnado aprenda sobre un tema concreto hasta entenderlo en profundidad para que sean capaces de extraer las ideas fundamentales y poder explicar de forma sencilla algo complejo (lo aprendido) pero sin perder el rigor científico".

En opinión de Alkorta, la divulgación científica es una de las obligaciones de los científicos y las científicas, pues no solo pone en valor ante la sociedad su trabajo, sino que contribuye a "dotar a la ciudadanía" de las "herramientas necesarias" para la "toma de muchas e importantes decisiones".

Los dos alumnos han resaltado la importancia de la divulgación científica y apuestan por fomentar la ciencia "más allá del ámbito de la enseñanza", como, por ejemplo, en la televisión, "con programas que fomenten la divulgación", o con instituciones como museos de la ciencia "que acerquen" los avances científicos más relevantes a todos los públicos.

"La creación de un museo de la ciencia, que no solo exponga objetos, sino que sea completamente interactivo y que permita aprender de una manera didáctica y divertida, que quizá es lo que le falta a la divulgación científica de hoy en día es uno de los sueños de mi vida", ha confesado Eneko Serrano.

Una idea que han querido trasladar ambos alumnos es que la sociedad "no debe olvidar" todo lo que se ha estado reivindicando en este confinamiento.

Desde su punto de vista "de nada habrán valido los aplausos todas las tardes si, una vez acabe todo, las condiciones del personal sanitario no mejoran, o si las horas de trabajo e investigación del personal investigador no se ven recompensadas como deben ser, al menos, con convenios dignos y justos". En su opinión, "nada habrá servido si no reforzamos ampliamente el sistema público en ambos casos".