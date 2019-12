El Parlamento Vasco pide más control a la economía "uberizada" y censura a Glovo, Deliveroo y Über Eats

"Lo que hay que hacer es pinchar el globo antes de que sea demasiado tarde", ha pronunciado, a modo de juego de palabras, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, que ha elevado al pleno del Parlamento Vasco una iniciativa para pedir medidas contra la "uberización" de la economía. Finalmente, la Cámara ha aprobado este jueves una larga resolución de siete puntos con amplio respaldo político -PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos se han sumado a EH Bildu y sólo el PP se ha bajado del acuerdo- para manifestar una "oposición" a empresas como Glovo, Deliveroo o Über -en un inicio se citaba a Über Eats- por "precarizar" las condiciones de trabajo al apostar por la figura de los falsos autónomo.

El Parlamento denuncia que estas nuevas plataformas digitales "desdibujan" el marco de relaciones laborales y ha instado a la Inspección de Trabajo -tanto a la vasca como a la estatal- a que "persiga" y "sancione" las irregularidades que puedan producirse. En Euskadi ya se han dado pasos para estrechar el control. También se exige un seguimiento de que estas empresas cumplan sus compromisos con Hacienda y con la Seguridad Social, singularmente las cotizaciones de los empleados. Y se plantea asimismo que se vigile que los 'riders' no queden privados de sus derechos sindicales y de huelga.

El acuerdo incluye que se realice un estudio detallado que identifique las empresas y sectores afectados para conocer el volumen de empleo que movilizan. Asimismo, se plantea que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, dirigido por Sonia Pérez, continúe con sus campañas de información en torno al "consumo responsable", con "criterios sociales". Singularmente, se le reclama una campaña "dirigida especialmente a la juventud para informar sobre los aspectos negativos que se esconden tras este tipo de empresas de reparto del sector 'delivery'".

Uber, Glovo, Deliveroo... Prekarietatea eta lan eskubideen urraketa sustatzen dituzten enpresen kontrako ekimena bultzatu dugu@Josu_Estarrona-k gogoratu du prekarietatearen ereduak badituela bere biktima perfektuak: kolektibo zaurgarrienak, eta, horien artean, gazteak

👇👇 pic.twitter.com/DtvDBaXnTQ — EHBildu Legebiltzar (@ehbildu_legebil) 12 de diciembre de 2019

"Precarizan hasta el extremo", ha justificado Estarrona cuando ha expuesto los argumentos para defender la iniciativa contra estas empresas y en defensa de los derechos de los 'riders', trabajadores "sin ningún derecho a nada". La propuesta ha sido bien acogida por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Jon Aiartza (PNV) ha coincidido en que el sector del reparto es sólo "la punta del iceberg" de la precariedad en torno a nuevos modelos económicos y Jon Hernández (Elkarrekin Podemos) ha calificado directamente de "deleznable" lo que representan Glovo, Deliveroo o Über Eats. La socialista Gloria Sánchez -inspectora de Trabajo de carrera- ha apuntado que los tribunales ya están dando la razón a los trabajadores afectados que han recurrido.

"Cuando ustedes nos dicen que hay empresas piratas y no las denuncian en el juzgado, nosotros nos abstenemos", ha argumentado el portavoz económico del PP, Antón Damborenea, para justificar la posición de su partido como único que no se ha sumado a la resolución contra Glovo, Deliveroo y Uber Eats. Ha pedido, igualmente, no demonizar los avances tecnológicos: "Hacen la vida más fácil a la gente [...] ¿Quién manda en este tinglado? Pues los consumidores. Los consumidores que son los reyes del mambo en este caso".