Aquí toda la información sobre los bonos para revitalizar el pequeño comercio

Euskadi suena bien. La gastronomía, el paisaje y la calidad de vida son los ingredientes secretos de la fórmula del éxito, entre otros. Por ello, cada vez son más los que nos visitan y escuchan nuestra melodía, convirtiendo así la comunidad en un referente turístico. El turismo tiene, además, unas excelentes perspectivas de crecimiento de futuro, según la Organización Mundial del Turismo. Pero si se gestiona mal, “puede producir efectos negativos de importancia”, como ya adelantó el consejero vasco del ramo, Alfredo Retortillo, en una comparecencia en el Parlamento en enero de este mismo año.

Uno de esos efectos que debe controlarse es el fenómeno de los pisos y habitaciones turísticas. Estas, son aquellas que, según la Ley, “se publiciten o comercialicen por precio, como alojamiento por motivos turísticos o vacacionales, siendo cedidas temporalmente por la persona propietaria a terceros, de forma reiterada o habitual”. En el País Vasco, se puede estimar que el volumen de actividad no registrada puede suponer el 50% de toda la oferta, por lo que se trataría de una actividad clandestina, tal y como la define la normativa. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene la paradoja de que es pública ya que se presenta en plataformas de comercialización. Por lo tanto, ¿cómo puede tomar medidas el Departamento de Turismo ante esta situación?

El consejero Retortillo ya se ha puesto manos a la obra. Ha contactado con los municipios, ya que las competencias sobre el suelo les pertenece, y ha iniciado campañas a favor de la regularización de estos pisos. Por ello, afirma que “la primera labor es, junto con los ayuntamientos, limpiar el registro de manera que no haya esa discrepancia entre que alguien pueda estar en el registro de Gobierno vasco y al mismo tiempo, por la propia normativa municipal no pueda desarrollar la actividad en ese momento”. Y es que, hay personas que, de buena fe, se dirigen a Gobierno vasco a registrarse, pero se encuentran con que, por la normativa de su municipio, no pueden. Por ejemplo, si un arrendatario desea inscribirse para alquilar una tercera planta, se les denegaría el registro, ya que solo es posible hacerlo en la primera. Ante esto, el máximo responsable ha asegurado que está “empeñado en esa conversación con los ayuntamientos, para sensibilizar sobre la necesidad de elaborar una ordenanza específica sobre este fenómeno”.