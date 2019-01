Euskadi presenta en Fitur su oferta con planes adecuados para el colectivo LGTBI

Euskadi presentará como novedad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2019, que tendrá lugar del 23 al 27 de enero en Madrid, su oferta con planes adecuados al colectivo LGTBI, que también podrán disfrutar cualquier "tipo de público", según ha dado a conocer este lunes el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Alfredo Retortillo.

Además, Alfredo Retortillo ha afirmado que Euskadi mejorará unos "muy buenos datos" de turismo, dado que, con datos de enero a noviembre, Euskadi "roza ya la cifra de 3,5 millones de visitantes con que cerró 2017, por lo que "es seguro que una vez se incorporen los de diciembre" se superará las cifras de 2017, en la medida en que se espera que el año finalice con en torno a 100.000 visitantes más.

Ha dicho también que la Comunidad Autónoma Vasca mostrará en Fitur "la mejor cara de Euskadi", con la intención de "seguir impulsando" una actividad turística que "goza de un buen momento" en Euskadi.

En rueda de prensa en Bilbao, el responsable de Turismo, acompañado por el director de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour, Harkaitz Millán, ha realizado un balance del turismo en 2018 y ha presentando la presencia de Euskadi en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2019 en Madrid, que tendrá lugar del 23 al 27 de enero y una de cuyas novedades será una guía con programa propio que el colectivo LGTBI puede realizar en Euskadi.

Millán ha asegurado a este respecto, que Euskadi contará con un stand en la zona LGTBI, que se ha puesto en marcha en colaboración con Gehitu, pero que "no supone ofertar algo separado o diferente, pero sí adecuado" para el colectivo, por lo que en la guía elaborada para la ocasión incluye planes que el colectivo LGTBI puede poner en marcha en Comunidad Autónoma Vasca, como también puede hacerlo "cualquier otro tipo de público". En ese sentido ha dicho que "no hay una oferta separada por razón de orientación sexual, porque no se quería hacer una oferta de guetto".

En materia de turismo, Retortillo ha calificado como positivo el año 2018 en materia de turismo. El consejero ha recordado que aún no se cuenta aún con las cifras de cierre, que ofrecerán el Eustat y el INE, pese a lo cual se puede decir que "los datos de 2018 han sido muy buenos", porque con datos de enero a noviembre, "Euskadi roza ya la cifra" de los tres millones y medio de visitantes con que cerró 2017.

El consejero ha indicado que "es, por tanto seguro que, con los datos finales, una vez se incorporen los datos correspondientes al mes de diciembre", se superarán la cifras de 2017, probablemente en unos 100.000 visitantes más que en 2017.

Retortillo ha explicado también que se trata de un crecimiento más

desestacionalizado, no concentrada en los meses vacacionales de verano, en la medida en que "meses como mayo, con un crecimiento de 7,1%; septiembre con un aumento de 5,3%; o noviembre con una subida de 7,5%, han tenido "crecimientos relativos superiores a los de julio (+2%) y agosto (+4,1%), por ejemplo". Ha dicho también que en el conjunto del año, salvo en los meses de febrero, con un "leve" descenso del 1,6%, y abril, mes en el que no coincidió la "semana de Pascua" , con un decrecimiento del 4,4%, "se ha registrado un crecimiento de todos los meses de 2018.

Ascenso

El número total de visitantes procedentes del extranjero, "en franco ascenso", según el consejero, ya superó de enero a noviembre de 2018 a la cifra de todo 2017, con un crecimiento medio interanual hasta noviembre de casi el 7%, y que se acerca a la barrera del millón y medio de turistas, una cifra que se espera superar con los datos finales de diciembre", según ha indicado el consejero .

Ha indicado igualmente que el tipo de turista que acude a Euskadi "busca una oferta distinta", por que la recuperación de otros destinos "no supone una competencia".

En ese sentido, ha asegurado que los datos "confirman el buen momento de la industria turística en Euskadi. Por ello, según ha indicado, se va a seguir trabajando en las líneas que "consolidan un modelo de turismo que permite un crecimiento sostenido y sostenible", en el que se incide en "apuestas estructurales, diversificadas", que incrementen "el valor añadido del turismo y que contribuyan también a su "distribución territorial y de sus oportunidades de negocio por más ciudades y pueblos de Euskadi".

Se seguirá apostando, igualmente, por "reforzar la proyección turística de Euskadi en el ámbito internacional, contando con la colaboración con las oficinas de Turespaña". En alusión a las previsiones turísticas para 2019 ha afirmado que "no hay nubarrones en el horizonte", por los que las perspectivas hablan de "seguir por la senda" de los datos positivos.

Fitur

Retortillo ha indicado que "Fitur será una ocasión perfecta para mostrar el Destino Euskadi a los 250.000 profesionales y visitantes que habitualmente acuden y a las cerca de 10.000 empresas que participan en esa feria.

En el stand vasco, según el consejero, se ofrecerán las presentaciones de la oferta turística de todos los Territorios, así como las propuestas que han hecho llegar distintos municipios de Euskadi. En este stand, según ha dicho, se desarrollarán actividades "para todos los gustos, para mostrar la mejor cara de Euskadi" y para seguir impulsando la actividad turística, que goza de un buen momento en nuestro país".

Por su parte, Millán ha indicado que el stand vasco contará con 700 m2, centrado "en captar todos los matices, la diversidad y la riqueza de los recursos que ofrece Euskadi".

En el 30 aniversario de España Verde, Euskadi recibirá la

presidencia y coordinación por parte de las instituciones asturianas que la ostentaron durante 2018, lo que supone, según ha indicado Millán, "afianza el potencial de una marca para la promoción internacional de Euskadi unida a otras Comunidades cantábricas".

Dentro de la agenda destacan la entrega del premio SICTED de la Secretaría de Estado de Turismo al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, como mejor institución supramunicipal en materia de turismo.

Asimismo, dentro del stand tendrán lugar diversas presentaciones como la de Industrialdia 2019; el congreso Internacional de Enoturismo IWINETC 2019; Chillida Leku en su próxima apertura; el Jardín Botánico de Santa Catalina; los Geoparkes; el campeonato de Euskadi de carne y pescado Zarautz Parrillan; Álava accesible y Álava running; la bodega submarina Crusoe Treasure; la red romana o los museos gastronómicos, entre otras.

Además de estas presentaciones, centradas en los días destinados a público final, habrá diversas catas de vino, txakoli, sidra o queso, actuaciones musicales y de magia.