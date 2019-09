La bloguera Lucía 'mi pediatra' hablará de las emociones de los padres en una conferencia en Artea el día 14

Lucía 'mi pediatra', autora de uno de los blogs más exitosos del sector salud, ofrecerá una conferencia el próximo 14 de septiembre en el centro comercial Artea de Leioa (Bizkaia), en la que hablará de las emociones de los padres "en este viaje que emprenden cuando llegan con su bebé a casa, de todas esas emociones que uno vive y de las que nadie le ha hablado, nadie le ha contado y nadie le ha preparado", ha adelantado.

Las entradas para acudir a la charla, que tendrá lugar a las 11.00 horas en una de las nuevas salas Premium de los cines Yelmo, son gratuitas, pero para poder recogerlas es necesario tener descargada la app de Artea en el móvil, registrarse en la misma y mostrarla en el punto de información. Estarán disponibles a partir del 9 de septiembre y se entregará una entrada por persona hasta completar aforo.

En declaraciones a Europa Press, Lucía Galán Bertrand ha explicado que en su conferencia, de dos horas y media de duración, se va "saltando de una emoción a otra, alegría, tristeza o miedo", con situaciones en las que los padres se sienten identificados. "Pasamos por un recorrido que cualquier padre ha pasado sí o sí", ha indicado.

Licenciada en Medicina en el año 2003 por la Universidad de Oviedo, Galán desarrolla desde 2011 su actividad profesional en el Hospital Internacional Medimar, en Alicante y en la Clínica Maio en Playa de San Juan. Pediatra de vocación, puso en marcha un blog, Lucía 'mi pediatra', en el que recoge consejos sobre crianza, experiencias profesionales, personales y noticias de actualidad pediátrica.

EDUCAR EN EL OPTIMISMO

"En la charla hablamos de lo importante que es educar a nuestros hijos en el optimismo, una emoción que nos hace la vida mucho más fácil y ser personas mucho más felices. Abordamos muchos recursos para que nuestros hijos sean pequeños seres optimistas, irónicos y alegres", ha precisado, para añadir que también se habla de la tristeza, de "cómo encajar esos momentos de tristeza que, sin duda alguna, nos van a llegar en algún momento de este viaje".

A este respecto, ha aseverado que "se puede enseñar a vivir en el optimismo", ya que "en el entorno en el que estemos y vivimos, el ambiente es fundamental. Ya no solo el ambiente que nos rodea cuando salimos de casa, sino la educación que recibimos de nuestros padres". "El optimismo se puede trabajar, así como el sentido del humor a través de la risa, de la amabilidad, de la empatía o de la resiliencia, la capacidad de superar las adversidades. Unos papás optimistas tienen bebés optimistas. Esto lo tengo muy claro después de muchos años de profesión como pediatra", ha destacado.

En esta línea, ha manifestado que "lo que al final se llevan nuestros hijos es fundamentalmente lo que nosotros metemos en esa mochila de vida". "Si como adultos echamos la vista atrás, todas esas enseñanzas de nuestros padres en cada una de nuestras etapas se quedan grabadas a fuego. Se trata de compensar esas piedras que se van a ir encontrando fuera de casa con una educación lo más cariñosa, amable, respetuoso, optimista y realista", ha agregado.

La experta ha señalado que el sentimiento de la "inmensa mayoría" de los padres y madres que acuden a su charlas es que "no lo están haciendo tan mal". "Estamos aquí para aprender y todos tiene unas ganas enormes de llegar a casa, abrazar a los peques y poner en práctica todas las herramientas que han aprendido", ha relatado, para añadir que su taller invita a reflexionar y preguntarte "qué quieres que los hijos recuerden de su infancia cuando sean mayores, y qué legado te gustaría dejarles a tus hijos cuando ya no estés aquí".

RECUPERAR EL SENTIDO COMÚN

Lucía Galán ha defendido la anterior sabiduría popular y el sentido común de los padres, frente a las actuales consultas al 'doctor Google', ya que cuanta "más información se obtiene, hay más bulos y más miedo". "La gente no sabe discriminar entre una noticia verdadera y una falsa. Es curioso y paradójico ver que cuanta más información tenemos, más rápida y más al alcance a golpe de click, a veces más desinformadas llegan las familias", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado que "cualquier noticia, da igual que sea en la otra punta del Planeta, ese padre que la lee piensa que le va a pasar exactamente lo mismo a su hijo, sin ir más allá, sin saber dónde ha ocurrido ni los factores que acompañan a la noticia".

Por ello, ha lamentado que "hemos pasado de un extremo a otro. De nuestros padres, que no tenían Internet y se guiaban por su maravilloso sentido común y un poco por la sabiduría popular de las casas, hemos pasado a ser 'doctor Google' y analizar una noticia que a lo mejor no nos corresponde, porque no tenemos los conocimientos como para analizar en profundidad todo lo que los medios de comunicación vierten".

A su entender, eso genera "muchísimo miedo e inseguridad de los padres, lo que lleva consigo una sobreprotección excesiva en los niños y hace de los niños que sean más inseguros, más inmaduros y con menos iniciativa". "En definitiva, sin darnos cuenta vamos a meterles en una burbuja y les cortamos unas alas preciosas que van a necesitar", ha lamentado.

Tras hacer un llamamiento a volver a recuperar el "sentido común", ha recomendado a los padres que busquen a un profesional que solucione todo aquello que desconocen y que les preocupe "lo suficiente como para quitarles el sueño". "No es normal que se consulte en Google todo. Con la salud de tu hijo lo normal es que vayas al pediatra", ha dicho.

REGALOS

También ha aludido la pediatra al "sentido común" para evitar excederse con los regalos que se hacen a los niños. "Da un poco de pena ver cómo hay niños o padres que te confiesan que se queda el regalo sin abrir. Debemos volver al sentido común de nuestros padres. Cuando era pequeña los Reyes Magos no traían tres regalos a cada uno. Se trataba de elegir durante cinco meses cuáles iban a ser esos tres regalos", ha apuntado.

Según ha señalado, "la vida es elección y tenemos que enseñar a nuestros hijos que no pueden tener de todo en esta vida, aunque tengamos el dinero para dárselo". "Esto no es saludable y no es real. Tienen que aprender a elegir desde que son bien pequeñitos y, aunque nos encante hacerles felices, es realmente una felicidad muy a corto plazo", ha sostenido, para advertir de que una mala práctica a la larga generará adultos "permanentemente insatisfechos, porque no les dan todo lo que han tenido durante su niñez".

En definitiva, Lucía Galán considera que "somos lo suficientemente inteligentes como para tirar del sentido común, escuchar más lo que nos dice nuestro interior y hacer más oídos sordos al ruido exterior que, a veces, nos contamina mucho y nos hace mucho daño".

"Cuando algo realmente nos preocupa, hay que ir a fuentes profesionales y a personas que saben de verdad del tema que te preocupa, pero de ahí a obsesionarnos con la idea de que 'si no leemos mucho o si no consultamos mucho, no vamos a ser un buen padres', esto no se sostiene, porque tres cuartas partes del Planeta no tienen los medios que nosotros tenemos y son padres y madres maravillosos", ha concluido.