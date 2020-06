El Servicio Vasco de Salud cierra la Maternidad de Basurto por otro positivo de coronavirus, aunque no lo vincula con el foco de contagios

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha clausurado de manera "preventiva" la Maternidad el hospital de Basurto, en Bilbao, por el positivo en COVID-19 de una mujer embarazada, un caso detectado en el marco del cribado iniciado en todo el centro tras el brote hallado la pasada semana pero que, en principio, no guardaría relación con los 32 casos ya conocidos. Además, en Euskadi se ha registrado el positivo de un joven de Sodupe con "alta" vida social y que ha obligado a que 28 de sus "contactos estrechos" pasen un test, aunque ninguno más ha resultado infectado hasta el momento.

"El área de partos de Basurto se ha cerrado. Hemos detectado a una persona ingresada que dio negativo hace cinco días [al entrar en el centro, en el control rutinario]. Había estado en habitación individual. Aunque una de las posibilidades es que hubiera ingresado con PCR negativa pero en período ventana [ya contagiada pero no con carga viral suficiente para ser detectada], nos ha parecido imprescindible descartar otras opciones. Se han tomado muestras a todas las personas ingresadas y profesionales", ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga. Los partos se han derivado a Cruces, en Barakaldo, como "medida cautelar preventiva", ya que no es una actividad que pueda ubicarse temporalmente en otra zona del hospital.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, Murga se inclina a pensar que este caso no guarda relación con el foco detectado en Basurto hace unos días y que ya deja 32 positivos -doce sanitarios, 12 internos y 8 externos, tres más en 24 horas- y dos fallecidos, además de una revisión a 1.109 personas con pruebas PCR. Para empezar, la Maternidad está en el pabellón Iturrizar, alejada del Revilla, el lugar del foco. "Son pabellones que están separados por 300 ó 500 metros, con entradas independientes", ha recalcado Murga. Además, el trasiego entre ellos es mínimo. "Así como hay rotación en Medicina Interna o Digestivo [en el Revilla], habitualmente las áreas de Maternidad son muy específicas". "Inicialmente no lo relacionamos con el foco de Revilla. Este caso está totalmente separado", ha enfatizado Murga.

Respecto al foco del hospital de Txagorritxu, se da por "estabilizada" la situación, si bien solamente se realizaron cuatro pruebas diagnósticas el jueves entre los posibles contactos de los siete casos hallados -tres pacientes, tres visitas y una enfermera-. "Son focos controlados -ha valorado Murga sobre las situaciones en Basurto y Txagorritxu- y estamos evitando la transmisión comunitaria. Estamos de nuevo en una situación satisfactoria y satisfechos de nuestra actuación [...]. Como ven, la tendencia es buena. Deseo trasladar un mensaje de tranquilidad a la población".

Tampoco inquieta el caso de un joven en una lonja de la localidad encartada de Sodupe. En principio, aunque llevaba una intensa vida social y ha tenido muchas interacciones "estrechas" en el período de incubación, ninguna de las 28 personas a las que se les ha hecho la prueba ha dado positivo como él. "De momento no hay foco", se ha felicitado Murga. Asimismo, ha recordado que el caso sospechoso detectado en un colegio religioso de Donostia ha sido negativo, por lo que ha pedido la vuelta a la "normalidad absoluta" de su actividad.

Tres fallecidos y pequeño respiro del R0

En balance estadístico del día arroja que Euskadi alcanza los 20.320 casos positivos. En 24 horas se suman a esa gran lista 63 personas que pasaron hace semanas el coronavirus y a los que se les han detectado anticuerpos con un test serológico y 8 considerados como nuevos contagios, todos en Bizkaia. Álava vuelve a cero y en Gipuzkoa ésa viene siendo la tónica desde hace semanas. El denominado R0 -que marca los casos derivados de cada contagio- da un respiro y baja a 1,67 tras rozar el 2 a principios de esta semana por los rebrotes. No obstante, por encima de 1 se sigue considerando peligroso. La tasa de incidencia acumulada, en todo caso, sigue en 4,84, muy lejos de los 300 puntos que alcanzó a finales de marzo.

La pandemia se ha cobrado otras tres vidas y son ya 1.587 y 18 personas continúan graves en la UCI. En las últimas horas, se ha registrado un ingreso en Basurto. En cuanto a la situación asistencial, son 191 las personas en los hospitales, por debajo de 200 por vez primera en meses. Txagorritxu, Basurto y Cruces -con una veintena de casos cada uno, sin contar la UCI- son los centros con más pacientes. 17.520 personas son consideradas como recuperadas sumadas las altas o las pruebas "negativizadas". Se pueden consultar todos los mapas y gráficos de la pandemia en este enlace.

Sea como fuere, lo ocurrido esta semana ha enfriado la posibilidad de que el lunes 15 se reabriera la movilidad con otras comunidades autónomas, algo que daba por hecho el Gobierno vasco pero que Navarra, Cantabria o La Rioja han rechazado por la situación de Basurto o Txagorritxu. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apostado por no esperar al fin natural de la fase 3, el 22 de junio, y por aprovechar el fin de semana anterior para reiniciar el turismo. La consejera Murga, preguntada por esa posibilidad de que el 19 sea la fecha para eliminar esa restricción, ha optado por ser cauta y remitirse a la "evaluación" de datos que hará Euskadi el lunes. "Vamos día a día", ha enfatizado la responsable de Salud.