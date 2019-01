Un concierto homenaje recrea este miércoles en el Euskalduna de Bilbao los éxitos de la cantante Tina Turner

El concierto, que lleva el título 'Tipically Tina - Simply The Best!' dará comienzo a las 20.30 horas y tiene una duración aproximada de 140 minutos. Las entradas cuestan entre 38 y 40 euros.

Durante el recital, sonarán algunos de los principales éxitos de la cantante, cuya carrera supera las cinco décadas y entre los que destacan What's Love Got to Do with It, We Don't Need Another Hero, Proud Mary, Private Dancer, The Best o River Deep - Mountain High.