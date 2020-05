El coronavirus se cobra otras cinco vidas en Euskadi aunque Álava y Gipuzkoa ya no tienen nuevos contagios

La pandemia se ha cobrado otras cinco vidas en Euskadi en las últimas horas y el total de defunciones con COVID-19 en Euskadi asciende ya a 1.505, aunque las cifras del Ministerio de Sanidad rebajan en un centenar ese número al excluir algunos casos "probables" pero no totalmente diagnosticados. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha indicado que en efecto ha habido modificaciones en la forma de "validar" las muertes pero entiende que, en Euskadi, eso "no tiene repercusión prácticamente en el número total" de fallecimientos.

En cuanto a la situación en los hospitales, quedan 28 personas en la UCI frente a 33 del día anterior y otras 277 en planta de los hospitales de Osakidetza (tres menos que 24 horas antes). La consejera Murga ha indicado también que está cayendo el número de personas en hospitalización a domicilio -pero no ha concretado las cifras- y que ya no quedan casos de COVID-19 en los centros privados, a los que se llegaron a derivar docenas de casos. Igualmente, no hay datos concretos de cuántos de los nuevos contagiados son aislados en alguno de los cuatro hoteles habilitados para garantizar el correcto cumplimiento de las cuarentenas y evitar nuevos brotes. Hay 17.530 de los 19.469 casos totales que se consideran ya recuperados o dados de alta, por los que casos activos son apenas 434.

En cuanto a los nuevos casos detectados -aquellos diagnosticados con una prueba PCR-, siguen siendo muy pocos, apenas 6 cuando en el pico de la pandemia llegaron a alrededor de 700 diarios. Todos ellos proceden de Bizkaia (dos en Bilbao y uno en Barakaldo, Leioa, Sestao y Santurtzi). Álava, muy castigada por el coronavirus, vuelve a quedarse a cero, como también Gipuzkoa, donde no han aparecido nuevos casos en casi una semana. El denominado R0 -casos derivados por cada positivo- se mantiene muy estable en 0,69 y la tasa de incidencia acumulada está a punto de quedarse en los niveles de la primera semana de marzo, cuando se originó el primer brote. La incidencia en las residencias parece ya estabilizada, según las últimas actualizaciones de las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Puedes consultar estos datos con más detalle y contexto en nuestro especial de mapas y gráficos.

Murga tampoco ha podido precisar qué porcentaje de las pruebas y de los positivos proceden de test realizados por laboratorios privados. Sí ha indicado que conocía que el centro San Onofre o Clínica Álava (ahora de IMQ), de uso residencial y para cuidados paliativos y que fue vaciado para reforzar la capacidad asistencial de los hospitales de Vitoria en los momentos más duros, planteaba exigir un negativo en COVID-19 para los internos que ahora han de regresar. Y ha indicado que la Sanidad pública "correrá a cargo" de esos test y que no tendrán que pagárselos de su bolsillo. "Es adecuado" hacer ese tipo de cribados en zonas de tanto "riesgo" como las residencias pero será Osakidetza la que haga las pruebas.

La consejera de Salud ha informado también de que "en breve" se cubrirá el puesto de director de Emergencias -Jon Sánchez tuvo que dimitir por ser multado en Cantabria tras saltarse el confinamiento- y de que arrancará también próximamente la segunda oleada de la encuesta de seroprevalancia impulsada por el Carlos III. En la primera se vio cómo el 4% de la población estaba inmunizada y ahora pasarán el test otras 1.806 personas. Se había contactado con 2.577 pero un porcentaje no ha dado su consentimiento.

La comparecencia de Murga se ha producido después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Junto a ella ha intervenido el consejero-portavoz, Josu Erkoreka. Ambos han accedido a la sala de prensa con mascarillas y no se les han retirado hasta ubicarse en sus puestos. Lo mismo ha ocurrido con los periodistas, que han estrenado una nueva disposición del auditorio con separación entre asientos y mamparas.