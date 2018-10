El cupón de la ONCE deja 175.000 euros en el barrio bilbaíno de Deusto

Según ha informado la ONCE en un comunicado, el cupón premiado a las cinco cifras y la serie de anoche fue vendido por el agente vendedor de la ONCE Francisco Javier Uriondo, que comercializa los productos de la ONCE en el quiosco situado en la puerta del Mercado de Deusto. Uriondo vendió concretamente cinco cupones que resultaron agraciados con 35.000 euros cada uno de ellos.