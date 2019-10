El delegado del Gobierno en Euskadi anuncia una nueva 'vía Nanclares' y se ve obligado a rectificar a las pocas horas

El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en el País Vasco, el veterano socialista Jesús Loza, anunció este jueves por la tarde en la Cadena Ser la puesta en marcha de una nueva 'vía Nanclares', la denominación que recibieron los procesos de acercamiento y reinserción de presos de ETA arrepentidos diseñados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que quedaron en 'stand by' con el 'popular' Mariano Rajoy. Pero horas después, bien entrada la noche, la propia Delegación del Gobierno envió un comunicado oficial en la que se rectificaban esas palabras, se pedían disculpas y se recordaba que "la política penitenciara la dirige, y con gran acierto, el Ministerio del Interior" y no "ningún delegado del Gobierno".

Según manifestó Loza en la entrevista radiofónica, existen "indicios" de que presos enrolados ahora en el colectivo oficial (EPPK) podrían acceder a desmarcarse de la violencia y beneficiarse de un "acercamiento progresivo" a la cárcel de Álava, ahora ya no en Nanclares de la Oca sino en Zaballa. "La delación no es obligatoria, pero la autocrítica es fundamental", explicó el delegado del Gobierno sobre los requisitos exigibles. Añadió que el gran 'handicap' para ese plan era justamente que no había un Ejecutivo constituido en España y adelantó que "se está trabajando para que cuando lo haya se pueda poner en marcha inmediatamente".

Sin embargo, a las pocas horas y sin que se haya explicado públicamente qué ocurrió internamente, Loza quiso "dejar claro que ningún delegado del Gobierno puede poner en marcha ninguna 'vía Nanclares'". "No ha sido esa mi intención y quiero rectificar y decirlo de forma explícita. La política penitenciara la dirige, y con acierto, el Ministerio del Interior, y ha estado y estará siempre en el marco de la legalidad española. No hay abierta ninguna 'vía Nanclares' ni previsiones en esa línea", señaló el máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, quien pide "disculpas" por "si alguien se ha podido molestar". "Mi compromiso en la lucha contra el terrorismo y en apoyo a sus víctimas viene de antiguo y ha sido y va a seguir siendo siempre el espíritu que guíe mi actuación", añade también Loza.

"Mi reflexión se produce desde la experiencia de años pasados de trabajo en materia penitenciaria, desde la sensibilidad de alguien amenazado por ETA que busca que ese mundo realice una autocrítica de su pasado como elemento básico para construir una convivencia en paz y en libertad", reflexiona Loza, que fue alto comisionado de Convivencia durante el final del mandato de Patxi López, que ha sido interlocutor habitual de su partido con los colectivos de víctimas y que, en efecto, fue uno de los muñidores de la 'vía Nanclares'.

Se da la circunstancia de que Loza, en agosto, fue noticia por asegurar en varios foros que existe un riesgo de "rebrote" del terrorismo de ETA. En un artículo publicado en este periódico, el socialista defendía que "hoy" no se aprecia una "ventolera" que pueda avivar la llama de esos "rescoldos", pero añade que, mientras no se apaguen del todo, "siempre es posible" que "pueda producirse un nuevo incendio", es decir, una "radicalización" en el entorno de la izquierda abertzale que podría dar lugar "al uso de la violencia para conseguir objetivos que no logran alcanzarse por vías pacíficas".