El delegado del Gobierno en el País Vasco dice de que, "sin salud, no hay industria ni economía que valga"

Itxaso ha respondido, de esta forma, a las críticas que ha suscitado la medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado domingo y que ha había sido anunciada el día anterior por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno ha asegurado, a través de las redes sociales, que "salud y economía están indisociablemente unidos". "Sin salud, no hay trabajo, no hay industria, no hay economía que valga. La salud es el desencadenante que permite que el resto de cosas funcionen", ha concluido.