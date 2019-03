"El futuro en el deporte es de las mujeres"

Maddi Torre (Donostia, 1996) juega como defensa en la Real Sociedad mientras estudia Medicina. Muchas de las jugadoras, a diferencia de ellos, compaginan el deporte con trabajos y estudios. Para Torre, lo fundamental para aumentar la visibilidad de la mujer en el fútbol es lograr que se puedan dedicar en cuerpo y alma a ello, de forma exclusiva, para poder realizar un espectáculo más atractivo.

¿Cómo empezó su carrera en el mundo del deporte?

Con un balón en el patio. Fui quemando etapas hasta que fiché por el Athletic que fue el primer club profesional en el que estuve. He dado vueltas por España, he estado en Badajoz, jugado en el Santa Teresa, fui al Betis y ahora estoy en la Real Sociedad. Yo tenía muy claro que quería ser futbolista, me apasionaba el fútbol y el deporte en general.

¿Alguna vez has sufrido algún tipo de discriminación por dedicarte al fútbol y ser mujer?

Absolutamente ninguna. Mi relación con mis compañeros en su día porque yo jugué en el Uberaga en un equipo de chicos y era la única niña y todo lo contrario, me llevaba genial con todos los compañeros. Me hacían sentir como una más.

¿Cómo es su situación laboral actual en la Real Sociedad, cuenta con contrato y cotización a la seguridad social?

Sí, somos profesionales, tenemos contrato, cotizamos. Metemos nuestras horas, cada una las que tenga acordadas de mutuo acuerdo con el club y sí, en ese sentido somos unos trabajadores más.

¿En qué se basa el Convenio Colectivo para fútbol femenino de la AFE?

Yo no estoy afiliada a la AFE y no sé qué se habla en esas reuniones pero sí me consta que tuvieron una reunión. Pero bueno, no sólo la AFE, hay muchos sindicatos que están dispuestos a pelear por un convenio colectivo que al final va a ser muy favorable para las futbolistas porque se van a tratar aspectos como la baja laboral en situaciones de embarazo, aumentar el número de horas que se cotiza en la Seguridad Social, todo lo que queremos que pase para que se profesionalice más el fútbol femenino.

¿Cómo ves el futuro de la mujer en el mundo del deporte?

El futuro es nuestro, el futuro en el deporte es de las mujeres, yo cada día lo veo más. Te puedo hablar de mi disciplina, que es el fútbol en nuestro caso el futuro es muy esperanzador. Yo recuerdo hace cuatro años y la verdad es que la situación en la que están las jugadoras en el Athletic es muy buena pero es que ha crecido mucho el fútbol femenino. Las diferencias que hay con respecto a hace cuatro años son evidentes y han mejorado.

¿Qué crees que hay que mejorar?

Sí que es cierto que hay algunos clubes que no se pueden permitir las condiciones que tenemos por ejemplo en la Real Sociedad, que al final estamos muy bien en comparación con otros clubes.

¿Qué tienen la Real o el Athletic femeninos que en otros clubes no haya?

Me refiero a clubes como pueden ser el Huelva, el Albacete o como pueden ser el Madrid Club de Fútbol o el Longroño. Clubes que llevan poco tiempo en primera, quitando el Huelva o el Albacete que llevan varios años. Pero es falta de recursos, la falta de dinero y que no tengan un equipo de fútbol profesional masculino que les respalde. No podemos olvidar que nosotras estamos en esta situación porque la Real también es de chicos. Entonces toda la estructura, el material, todo viene del mismo lado. Puede que por eso otros equipos no tengan la solvencia económica que tenemos nosotras. Todo se reduce al dinero.

¿La clave entonces sería aumentar la financiación?

Sí, el tema del dinero. Más financiación para que las jugadoras podamos dedicarnos única y exclusivamente al deporte, porque ahora mismo hay gente que está trabajando y gente que está estudiando. Si nosotras conseguimos que una jugadora se dedique plenamente al deporte sus cualidades físicas van a mejorar muchísimo y esto va a hacer un fútbol más atractivo en cuanto al aspecto físico.

¿Y cómo se consigue?

Eso es lo principal, primero intentar que que la mujer se dedique exclusivamente al fútbol, intentar que el estado de forma de la mujer futbolista sea perfecto para que pueda competir. A partir de ahí ya está en nuestras manos trabajar y hacer del fútbol un espectáculo muy vistoso que yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que lo hemos demostrado nosotras, con una media de más de 20.000 personas en los últimos partidos, es admirable el trabajo que está haciendo la Real y está empezando a interesar. Está en nuestras manos aprovechar esta carrerilla que hemos cogido para llegar lo más lejos posible.

¿Se puede vivir del fútbol femenino?

Hombre, peor viven otros trabajadores teniendo familia y demás. Yo que tengo 22 años y que no tengo ninguna responsabilidad así para echarse las manos en la cabeza pues sí. Yo vivo del fútbol pero claro vivo el hoy, cuando tenga 35 ojalá pueda decir, he hecho un poco de dinero para aunque sea comprarme una casa.