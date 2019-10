El comité de empresa a la dirección de CAF: "Pone en el ojo del huracán a los trabajadores al construir el tranvía de Jerusalén"

Los trabajadores de CAF, la principal empresa de trenes de Euskadi, han vuelto a reiterar a la dirección de la compañía guipuzcoana que no quieren construir la ampliación del tranvía de Jerusalén. El comité de empresa ha reiterado su petición para que la compañía no participe en la construcción del tren ligero de Jerusalen, que unirá "asentamientos ilegales" en territorio palestino. Además, ha advertido a la dirección de que "no podría garantizarse" la seguridad del personal que se desplazara a la zona.



Hace unas semanas se conoció que CAF se había adjudicado el concurso del proyecto para la ampliación del tren ligero de la ciudad de Jerusalén. La operación, concedida al consorcio TransJerusalem J-Net —que CAF integra junto con Shapir—, supera los 1.800 millones de euros, de los que 500 corresponden de manera directa a la firma española. Esta participará suministrando 114 nuevos tranvías Urbos a la nueva línea 2 y rehabilitando las 46 unidades de la 1. Desde la empresa se espera que la nueva red sea completamente operativa en 2025.



El comité de empresa de CAF ha señalado que con este proyecto las autoridades israelíes "pretenden legitimar" una "ocupación dotando a sus habitantes de medios de transporte e infraestructuras normalizadas" y recuerda que la ONU declaró "ilegalmente ocupadas las tierras de Jerusalén Este".



El comité ha mostrado su preocupación por "la repercusión pública y las consecuencias" que pueda acarrear a la compañía al adjudicarse contratos en otros concursos en los que participa y ha remarcado que compañías como Alstom, Siemens y Systra (filial de la francesa SNCF), la canadiense Bombardier y la australiana Mcquarie se retiraron del proyecto israelí antes de su licitación. A esta situación se suma que "nadie podría garantizar la seguridad del personal de CAF en el caso de que tuviera que desplazarse a pie de obra", señala el comunicado que acusa a la dirección de "poner en el ojo del huracán a trabajadores".



La Autoridad Nacional Palestina ya contactó con el Gobierno español para pedirle que informara a la empresa vasca de la situación que se vive en Jerusalén y lograr así que no participe en la ampliación de su tranvía, para la que habrá que expropiar tierras palestinas en zona ocupada por Israel.