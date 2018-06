El número de disoluciones matrimoniales desciende un 17,6% en Euskadi en el primer trimestre de 2018

Entre enero y marzo del presente año se contabilizaron en el País Vasco 736 demandas de divorcio consensuado, un 6,4 % menos que un año antes (786) y 366 de no consensuados, frente a las 553 de un año antes, lo que supone una caída internual del 33,8%.

En el primer trimestre se registraron 20 separaciones de mutuo acuerdo, ocho menos que en el mismo trimestre de 2017 (-28,6%) y 19 separaciones no consensuadas, dos más que 12 meses antes (+11,8%). En el periodo estudiado, solo se contabilizó una nulidad, frente a las dos del primer trimestre de 2017 (-50%).

Euskadi es, además, la tercera comunidad autónoma con menor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, una media de 5,2 tras Galicia (4,4) y Castilla y León (4,9).

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, arrojaron descensos interanuales. Entre enero y marzo de 2018 se presentaron 142 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas (-10,1%), 339 no consensuadas (-10,6%), 242 de guardia, custodia y alimentos de hijos matrimoniales consensuadas (-4,3%) y 327 no consensuadas, un 10,9% menos que en el primer trimestre de 2017.