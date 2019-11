El 94% de los donostiarras cree "incuestionable" el cambio climático, frente al 2% que niega su existencia

El 94% de los donostiarras considera que el cambio climático es "incuestionable", frente a un 2% que niega la existencia de este problema y un 4% que señala no saberlo, según un estudio realizado por la Fundación Cristina Enea, que ha sido presentado por el concejal de Ecología del Ayuntamiento de San Sebastián, Enrique Ramos.

En rueda de prensa, Ramos ha indicado que el nivel de preocupación de los donostiarras "ha aumentado en los últimos años ante este problema", ya que en el año 2012 "era el 80% de la población quien mostraba su alerta ante el cambio climático, frente a un 18% que lo negaba".

El análisis recoge datos de la evolución que, en cuanto a percepción social ante el cambio climático, se incluyen en los últimos informes anuales de sostenibilidad, datos de una prospección sociológica de 2017 del Gobierno Vasco y también datos al respecto del Barómetro del CIS correspondiente a noviembre de 2018.

El edil de Ecología ha detallado que "tres de cada cuatro donostiarras creen que al problema del cambio climático no se le está dando la importancia que merece, frente a un 13% que considera que sí se le está dando importancia y un 4% que estima que se le da más importancia de la que tiene".

Asimismo, ha explicado que "para la inmensa mayoría" de los ciudadanos de San Sebastián, las causas del problema "son principal o exclusivamente humanas" y se reflejan en consecuencias como que "antes se notaban en la ciudad más los cambios entre las distintas estaciones (79,76%), que cada vez llueve menos (66,5%), o que antes hacía más frío que ahora (63,13%)".

También apuntan que "los árboles y plantas florecen antes de tiempo (60%) y que hay episodios de tormentas más frecuentes (57,97%)". Para un 63,7% de los donostiarras, el cambio climático tendrá afecciones a la salud de la población, como procesos alérgicos (71,2%), cáncer de piel (68,7%) o problemas respiratorios (66,67%).

SOCIALIZACIÓN

Ramos ha indicado que "la socialización del problema generalmente es en casa o con la familia, con los amigos o la cuadrilla, con la pareja, en el trabajo y en el colegio o universidad, ordenados jerárquicamente".

La mayoría recibe información a través de la televisión (45%), los periódicos (36,24%), las redes sociales (22,4%), la radio y páginas webs, y "creen más a la comunidad científica o a las entidades ecologistas que a la clase política".

La franja de edad entre 51 y 55 años es la más preocupada por el problema. Por sexos, los hombres (7,76) ligeramente más que las mujeres (7,65) y por status "más la clase media (7,85) que la más modesta (7)". A nivel global consideran que se observa un aumento de la temperatura (89,4%), sequías más frecuentes (87,5%), aumento de los incendios (83%), o pérdida de zonas costeras (82,4%).

En cuanto a posibles acciones en el día a día para paliar el problema del cambio climático, un 57,22% habla de la necesidad de no malgastar agua, un 51,72% de no derrochar electricidad, un 50,53% de no gastar tanta calefacción, el 46,03% de usar más el transporte público y menos el coche privado (34,39%) o un 32,69% de no arrojar por el váter toallitas y otros elementos no biodegradables.

Asimismo, los donostiarras consideran necesario "implementar medidas de eficiencia energética en edificios (94,96%), fomentar el consumo de productos locales (90,45%), promover el uso de la bicicleta para los desplazamientos en la ciudad (90,45%) o restringir el uso del coche (74,60%)".