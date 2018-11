Los ecologistas recogerán la basura acumulada en el flysch de Zumaia, escenario de 'Juego de Tronos'

El colectivo ecologista Eguzki ha organizado una recogida de basuras en el flysch, la formación rocosa protegida que se extiende a lo largo de la costa entre las localidades guipuzcoanas de Deba y Zumaia, tras la aparición de una gran cantidad de plásticos en este entorno natural. Este punto geológico ha sido uno de los escenarios elegido por la serie 'Juego de Tronos' para rodar uno de sus episodios.

El vídeo que publicó en redes sociales hace unos días el surfista Oier Bartolomé rápidamente se hizo viral: la zona, que se encuentra protegida dentro del Geoparque Unesco de la Costa Vasca, está llena de plásticos y basura. La escena provocó que numerosos usuarios encendieran un debate acerca de la insuficiencia de los cuidados de la zona o la ineficacia de las instituciones responsables.



La Diputación de Gipuzkoa lamentó la acumulación de basura en este lugar y recordó que "la contaminación de los mares es un problema global", al tiempo que destacó la necesidad de "trabajar desde lo local con iniciativas concretas" para reducirla.



Paralelamente, el pasado 30 de octubre, el Ararteko, el defensor del pueblo vasco, inició una actuación de oficio con el fin de conocer el protocolo para "prevenir y remediar" los vertidos de plásticos en la formación rocosa.



Tras la polémica suscitada por estos hechos, Eguzki ha decidido hacer una convocatoria abierta para una jornada de limpieza del flysch que se celebrará el próximo sábado y que consistirá en recoger los plásticos que hay depositados en los acantilados.



"Mediante esta acción, queremos dar oportunidad a las personas que sienten necesidad de actuar, siquiera modestamente, contra la problemática que está generando el plástico que inunda los mares", señala la asociación conservacionista.



Por este motivo, Eguzki insta a los ciudadanos a "dar un ejemplo de civismo" y a "aportar un pequeño esfuerzo recogiendo los residuos depositados en el flysch, de modo que los responsables se sientan interpelados y empiecen a tomar medidas más serias y efectivas ante un problema mundial".



Este colectivo reconoce no obstante que "a este problema global hay que darle solución reduciendo prioritariamene la producción mundial de plástico" y, "mientras tanto, prohibiendo la producción y venta de aquellos plásticos que no se pueden reciclar".



Asimismo, aboga por la recogida selectiva de estos residuos para su tratamiento algo que, en su opinión, "todavía no se hace suficientemente".



"La basura plástica que abarrota dichos acantilados hay que retirarla con periodicidad, como se hace con los residuos de las calles y playas", concluye Eguzki.