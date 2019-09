La educación vasca pierde más de 2.800 alumnos en Infantil y Primaria, provocando el cierre de 48 aulas

Euskadi ha arrancado el curso escolar 2019-2020 con menos niños matriculados en general en las etapas no universitarias. Es la primera vez que se produce este descenso global, ya que otras veces la pérdida de niños en Infantil se compensaba con el tirón del alumnado en etapas superiores no obligatorias (Bachillerato y Formación Profesional). Pero esta vez no ha sido así, ya que el nuevo curso se ha iniciado con 374.470 alumnos prematriculados en etapas no universitarias (487 alumnos menso, un 0,13% de caída) con respecto al curso anterior.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha inaugurado el curso en el colegio de Educación Infantil y Primaria Gurutzeta, en la localidad vizcaína de Barakaldo. Al término de la visita, Uriarte ha detallado las principales cifras con las que se inicia este nuevo curso. Como en cursos anteriores, el descenso de alumnado se produce, sobre todo, en la etapa de Infantil debido a la caída en la natalidad (con 1.795 estudiantes menos). Pero este año ese descenso ha llegado también a Educación Primaria (con 1.018 alumnos menos). Las primeras consecuencias de esta bajada han sido el cierre de 33 aulas en Infantil y 15 en Primaria.

Aunque el número de profesores no ha variado, según la consejera. "Se dan otras dotaciones a otros centros", ha puntualizado. La recolocación de los profesores que ven como sus aulas se cierran es una de las reivindicaciones de los sindicatos de la enseñanza concertada, que mantienen un pulso con la patronal desde el pasado curso.

Mientras, tanto la educación de ESO como Bachillerato aumentan sus cifras en 1.591 y 818 alumnos, respectivamente.

Nueva ley

Un 50,8 % de los alumnos ha elegido la red pública y el 67,8 % el modelo D (íntegramente en euskera), aunque en la franja de 3 a 5 años ya alcanza el 80,4 %, según los datos aportados por la consejera de Educación. El modelo B, de enseñanza bilingüe, concentra de media al 18,6 % de los estudiantes y el modelo A, de enseñanza en castellano, tendrá este curso un 13,6 % de alumnos.

La consejera se ha referido a la nueva Ley de Educación que está elaborando su departamento, y que se presentará al Consejo de Gobierno los próximos meses. Este proyecto bebe del documento 'Bases para el acuerdo', aprobado por el Parlamento vasco y acordado con el PP, y el diagnóstico del propio departamento sobre el sistema educativo.



La nueva ley tiene como objetivo "actualizar" la legislación educativa vigente desde hace 26 años ya que se han producido muchos cambios en estos años, entre ellos la llegada de inmigrantes y su incorporación a las aulas. Para afrontar esa "diversidad social" este curso se pondrán en marcha en ocho centros dos iniciativas: programa Eusle y Magnet-Erakarri.



El primero busca mejorar la competencia en euskera de este nuevo alumnado y comenzará en cuatro centros que registran un alto porcentaje de inmigrantes: CEIP Tomás Camacho (Bilbao); CEIP Urkizu (Eibar, Gipuzkoa); IES Eibar, y CPI Samaniego (Vitoria).



Magnet-Erakarri, por su parte, se dirige a centros escolares "con alta diversidad social" con el objetivo de "prestigiarlos" y que resulten "atractivos". Esta iniciativa se llevará a cabo en el CEIP Ángel Ganivet (Vitoria); CEIP Pedro Ignacio Barrutia (Vitoria); CEIP Basurto (Bilbao) y CEIP Elgoibar (Gipuzcoa).