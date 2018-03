"Las empresas no creen en los planes de igualdad"

"Lo que hay que hacer es preguntar a los hombres si realmente les afecta ver a sus compañeras de trabajo fastidiadas y desarrollar el mismo empleo en peores condiciones. Mientras los hombres no nos demos cuenta de esta realidad y luchemos por cambiarla todo seguirá igual". El que lo dice es Carlos Cobos, trabajador de la multinacional GTI Norte, una compañía dedicada a proveer servicios profesionales informáticos. Ubicada en el parque tecnológico de Zamudio (Bizkaia), cuenta en la actualidad con 550 trabajadores en Euskadi, de los que el 40% son mujeres. Carlos va a hacer huelga porque cree en las reivindicaciones del 8M y porque apoya la lucha feminista por la igualdad.

"No comprendo", dice Carlos, "que solo salgan las mujeres a la huelga. Es verdad que ellas tienen que liderar el proceso, pero los hombres tenemos la culpa de la situación que se ha creado y solo concienciándonos de lo que hacemos mal podremos ayudar al equilibrio. Debemos apoyar el proceso con todas nuestras fuerzas".

Carlos Cobos

Desde hace algunos años, Carlos participa en las reivindicaciones feministas y procura dar ejemplo con su comportamiento. "Se acabó el tiempo de mirar hacia otro lado". Sin embargo, la realidad en las empresas es muy diferente. "En las empresas se reproduce miméticamente lo que ocurre en la sociedad y así son las mujeres las que mayoritariamente se acogen a las excedencias o reducciones de jornada por el cuidado de hijos o familiares.Y todo ello con el visto bueno de las empresas, que no hacen nada para que esa tendencia se invierta".

Según Carlos, "a menudo ese es el principio del fin de la carrera laboral de las mujeres y el origen de la brecha salarial. Durante su ausencia, el resto de compañeros hombre se siguen formando y ascendiendo en la carrera laboral. Todo ello con la plena satisfacción de la empresa".

¿Y los planes de igualdad? ¿Sirven para algo? "Las empresas dicen que creen en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de su plantilla, pero no es cierto. Los planes de igualdad son más necesarios que nunca, pero las empresas no creen en ellos. Les gusta decir que tienen planes de igualdad porque a lo mejor les ayuda a recibir algún reconocimiento, pero es pura cosmética. La ley obliga a negociar con los trabajadores esos planes, pero no a acordarlos. Y ahí está la trampa. Si algo no se acuerda, el resultado final es que el plan es de una sola parte".

Carlos Cobos luchara para que todos los días tengan algo de 8M. "Hay que colaborar con acciones para concienciar sobre la igualdad. Los hombres hemos creado esta situación y tendremos que resolverla".