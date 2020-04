Algunas empresas industriales reactivan la actividad al ralentí con el recelo sindical

Algunas empresas industriales de Euskadi han reactivado tímidamente la actividad después de que se haya flexibilizado el real decreto que paralizaba toda la actividad no esencial. Las diferentes presiones de algunos gobiernos autonómicos (como el Ejecutivo de Vitoria) y la patronal han ayudado a esa nueva interpretación, pero las empresas no las tienen todas consigo. Máxime al comprobar el recelo que ha despertado entre los sindicatos que van a mirar con lupa cómo se hace el trabajo.

El Gobierno Vasco ha aclarado las actividades que podrán mantener una cierta actividad en Euskadi de acuerdo al real decreto del Gobierno central y, frente a lo previsto inicialmente, también se permite una actividad mínima a empresas que pueden considerarse imprescindibles para las actividades catalogadas esenciales. Ello supone, según el propio Ejecutivo, que prácticamente toda la industria vasca podrá continuar con una actividad mínima.

La Corporación Mondragon sigue "prácticamente cerrada" en su actividad, aunque la aclaración del real decreto le permite "cumplir compromisos ineludibles" con clientes internacionales. Mientras, la ACB de Sestao continuará cerrada debido a la parada de sus principales clientes. En otras plantas de Arcelor en Euskadi, como en las de Olaberria y Bergara en Gipuzkoa se mantiene una actividad "mínima indispensable".

Tubos Reunidos es una de las empresas que reactivará su actividad y mantendrá el "mínimo indispensable respetando y aplicando" las normas e instrucciones societarias. Otras como Mercedes (la factoría que más empleo da en Euskadi) se lo está pensando.

La reacción entre los sindicatos ante esta reactivación industral ha sido furibunda. Sobre todo, por parte de ELA y LAB. Ambos han exigido "medidas de confinamiento más estrictas y paralizar toda actividad económica que no sea esencial para poner límites a la pandemia". En su opinión, "no es de recibo adoptar la medida de abrir los grandes centros cuando todavía no se ha garantizado en ellos las medidas de prevención, y los principales focos de infección en Euskadi están en los centros de trabajo".

UGT advierte que el modelo a seguir son las empresas que están al 100 % de su producción, como Artiach o Bandas de Etxebarri, que siguen adoptando las medidas de protección necesarias ante el COVID-19. "Las empresas que quieran mantener al mínimo su actividad deberían seguir estos modelos, negociarlos con los delegados/as y secciones sindicales para que los procesos productivos mínimos garantizados se puedan realizar".

Comisiones Obreras Euskadi estará "vigilante" para evitar que, "retorciendo la interpretacion de una norma, se acabe pasando de la excepción a generalidad".