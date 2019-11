Una escultura pública hiperrealista en el centro de Bilbao denuncia la "soledad y aislamiento" de los mayores

La escultura hiperrealista "La última persona fallecida en soledad", ubicada en un banco del Paseo del Arenal de Bilbao, denuncia la "soledad y el aislamiento" de los mayores y con su instalación, la BBK inicia una campaña destinada a concienciar y sensibilizar sobre las situaciones de soledad de los mayores. La campaña incluye la creación de una red de para la detección de personas aisladas o servicios de atención personalizada y de acompañamiento.

La escultura ha sido creada por el escultor hiperrealista mexicano, Rubén Orozco, a imagen y semejanza de una persona real Mercedes, una mujer bilbaína de 89 años que, vive esta realidad de soledad, según han indicado desde la BBK en el acto de presentación de la pieza.

La instalación de la figura forma parte de la iniciativa denominada 'Invisible Soledad', promovida por la BBK y cuyo objetivo es "sensibilizar a la sociedad sobre la poca atención que se le presta" a "un problema tan grave" como es la soledad no deseada en la que viven muchas personas mayores, han subrayado.

La escultura ha sido colocada en un banco del Paseo del Arenal de Bilbao, para poner el foco, no solo en el fallecimiento en soledad de los mayores, sino en el "abandono social que en muchas ocasiones le precede".

En ese sentido, han destacado que la protagonista de la obra escultórica es una de las más de dos millones de personas mayores de 65 años que sufren las consecuencias de esta realidad de soledad a nivel estatal.

Han recordado igualmente que según datos publicados en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos seis años el número de hogares unipersonales conformados por personas mayores de 65 años ha crecido casi un 9,30% y que el dato actual el más alto de los registrados hasta la fecha.

En cuanto a la distribución por sexos, el INE señala que casi un 72% de la cifra total a nivel estatal son mujeres, en la medida en que llegan a 1.465.600 frente a 572.000 hombres.

Según datos de la BBK, que se refieren a su vez a un estudio elaborado en 2018 por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de Washington, de mantenerse la tendencia actual, España será el país más envejecido del mundo en 2050, superando incluso a Japón.

La protagonista de la campaña, Mercedes hace tiempo que vive en una situación de soledad no deseada y por lo general, su único contacto social semanal es la atención que recibe de una voluntaria de Cáritas y la visita ocasional de algún sobrino.

En ese sentido han asegurado que ella representa a todas aquellas personas en situación de soledad no deseada, que han tenido una vida activa pero a las que la vejez ha dificultado su autosuficiencia para salir a la calle.

"LA SOLEDAD TE COME"

Según ha indicado ella misma durante su intervención en la presentación de 'Invisible Soledad', "la soledad es lo más terrible que hay, algo que nunca te imaginas. Son tantas horas de estar encerrada en casa, que la soledad te come". "Antes tenía mi vida, pero ahora no tengo nada; no tengo vida. Se te van muriendo los amigos, se te va muriendo la familia y eso es terrible. Es como si estuvieras muerta en vida", ha subrayado.

Rubén Orozco, reconocido escultor hiperrealista originario de Guadalajara (México) ha sido el autor escogido para la creación de la escultura, una réplica a tamaño real de Mercedes, que representa, a través de su gesto y del reloj que lleva entre sus manos, el "inevitable paso del tiempo", según ha afirmado el propio escultor. "No quiero imaginarme una vida sin poder hablar, tocar o ver a otra persona durante mucho tiempo. Por eso hago esta obra, para combatir un miedo personal", ha asegurado.

El escultor ha trabajado durante más de tres meses en replicar cada detalle de Mercedes y expresa su creatividad a través de materiales como la resina, la silicona, la madera e incluso pelo humano.

Durante el acto, el presidente de BBK Xabier Sagredo, ha afirmado que la entidad lleva más de 100 años comprometida "con el desarrollo y la contribución a la sociedad vizcaína", siendo la población mayor uno de los pilares de su Obra Social.

En ese sentido con 'Invisible Soledad', se pretende afrontar, según ha dicho "una realidad olvidada", atreviéndose a "hablar de frente sobre el problema de la soledad", así como "aportar soluciones concretas que permitan generar un cambio positivo sobre esta realidad que nos afecta a todos".

RED DE DETECCIÓN

A este respecto, la directora de la Obra Social BBK, Nora Sarasola, ha explicado que la entidad pondrá en marcha varias iniciativas, como la creación de una red para la detección de personas aisladas, un observatorio de personas mayores de 80 años, la implantación de servicios de atención personalizada y de acompañamiento e incluso una escuela para la prevención de la soledad.

Entre ellas, destaca el proyecto BBK Behari, desarrollado junto a la asociación Agintzari, que se basa en el desarrollo de un sistema tecnológico que, gracias a la tecnología GIS y elementos de big-data, ofrecerá una base de datos geográfica de personas mayores que estará al servicio de los Servicios Sociales Municipales.

Junto a ello, el proyecto Erro eta Adar, en colaboración con la Fundación Etorkintza, pretende "crear nuevos lazos intergeneracionales entre la población adulta-mayor y la población joven de Zorroza, fomentando su sentimiento de utilidad y autonomía, potenciando hábitos saludables e intercambiando conocimiento mutuo entre ambas generaciones para desterrar así los estereotipos de edad", según ha explicado Sarasola.

LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI

Según han indicado, citando datos de la OMS, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años y se calcula que para 2050, la población mundial en esa franja de edad llegará a alcanzar la cifra de los 2000 millones, un aumento de 900 millones con respecto a 2015.

La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, han subrayado, pero también conlleva la aparición de problemas, algunos de ellos "ocultos o invisibles" como pueden ser el sentimiento de soledad, que aumenta el riesgo prematuro de muerte en un 50% según Universidad Brigham Young, de Utah, y que, según estudios científicos, mata a más personas que el tabaco, el alcohol o la obesidad.