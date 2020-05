La estadística y la geografía se alían para que no desaparezcan las franjas horarias en Güeñes

Uno de los cambios en la fase 2 -a la que Euskadi accederá con toda probabilidad el lunes 25 de mayo- es el adiós a las franjas horarias para deporte o paseo por edades, aunque moduladas desde hace días por la libertad para ir a bares o comercios en cualquier momento. No obstante, este viernes se había producido un ajuste para localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes, en las que se funcionaba como en las ciudades y no como en los pueblos más pequeños. Pero la regulación definitiva tiene un matiz: sólo se eliminan los horarios si la densidad de población es menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

Aunque sea cuestión de esperar un fin de semana, esta excepción ha soliviantado a algunas localidades vascas que querían dar ya ese salto, como Salvatierra-Agurain (en Álava y con muy pocos vecinos por encima de 5.000) o Güeñes (Bizkaia). Este segundo caso es realmente peculiar por su composición demográfica y geográfica. Lo resumen su alcalde, Imanol Zuluaga (PNV): "Si tuviéramos solamente dos kilómetros más de monte, no habría ningún lío".

Güeñes, en las verdes Encartaciones, no está dividido en ninguna entidad submunicipal ni pedanía, pero el municipio lo componen varios núcleos de población. En la cabecera, que da nombre al conjunto, no pasan de 2.000 habitantes y podría haber tenido más flexibilidad desde el inicio. Del área más poblada, Sodupe, lo separan varios kilómetros "sin nada en medio". Allí viven otras 4.000 personas. Hay otros núcleos, todos separados. Pero la densidad de población es de 160 por kilómetro cuadrado, por encima de 100. Ahí es donde echan de menos ahora tener más terreno. "Estaban celebrando el BOE y luego ha habido que explicarles que no", comenta el alcalde, aunque matiza que la Policía local sólo tira de multas en casos "exagerados". "Al fin y al cabo siempre puedes decir que vas a tomar un café", bromea.

En este contexto, la Ertzaintza ha pedido mayor claridad al Gobierno central ante este cambio en las franjas. "Está generando dudas sobre su interpretación y su aplicación por parte de la Ertzaintza y las Policías municipales. La literalidad del contenido de dicha Orden, en lo que afecta a los municipios de menos de 10.000 habitantes y, especialmente, en los de menos de 5.000 habitantes, hace que por la condición de la densidad retrocedan en los pasos de la desescalada dados hasta ahora. Hasta que estos aspectos no sean aclarados por el Gobierno español, la actuación de la Ertzaintza atenderá a los criterios hasta hoy vigentes", explica el Gobierno vasco.

Datos positivos para el salto de fase

Euskadi encara el salto a la fase 2 -que se iniciaría el lunes 25 de mayo- con unos buenos indicadores epidemiológicos, según la última actualización de datos de Osakidetza. La tasa de incidencia se sitúa en 14,95 casos (se mide en el promedio de las últimas dos semanas por cada 100.000 habitantes), la más baja desde el 10 de marzo. El denominado R0 -casos derivados de cada positivo- baja a 0,59, casi el mínimo de toda la serie histórica. En las últimas 24 horas son 13 los nuevos contagios y hay un territorio, Gipuzkoa, en el que no los hay desde hace días.

En cuanto a la parte asistencial, quedan 36 personas en la UCI, pero está muy lejos del pico de unas 230 en los peores momentos. Tres personas han tenido que ser hospitalizadas en las últimas horas. En la red de hospitales de Osakidetza quedan 324 personas ingresadas. Los casos activos son 669 y las personas dadas de alta o recuperadas alcanzan las 17.098. Son un 88,8% de los positivos totales conocidos durante la pandemia, 19.254. Como ocurre desde hace días, no hay información por territorios. En la parte negativa, eso sí, continúan registrándose fallecimientos. Han sido cuatro en las últimas 24 horas y son ya 1.487 en total. Tampoco aquí hay un desglose territorial.

Éste es el panel de indicadores de este viernes, en el que el Ministerio de Sanidad autorizará el salto de Euskadi a la fase 2, lo que permitirá menores restricciones a la ciudadanía. Está por ver cómo se ajustan algunas peticiones del Gobierno vasco para que los locales de hostelería tengan más aforo (hasta un 50% en sus interiores) y si se abre la puerta o no a reuniones de familias o amigos más allá de las terrazas. La movilidad, en todo caso, se limita aún a la provincia o territorio histórico salvo causas laborales o justificadas.