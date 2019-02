La familia del historiador Carlos Ibáñez dona más de 1.500 fotos, mapas y planos al Ayuntamiento de Barakaldo

La familia del escritor e historiador barakaldés Carlos Ibáñez, ha entregado esta mañana su legado al Ayuntamiento de Barakaldo, en forma de más de 1.500 fotografías, mapas, planos y recortes de periódicos. La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha recibido a Begoña y Juan Carlos Ibáñez, que han acercado hasta el Consistorio material que el barakaldés fue recopilando a lo largo de su vida.

"Es un verdadero privilegio y orgullo poder recibir este legado, historia de una vida dedicada a esta ciudad, a su conocimiento", ha asegurado la alcaldesa, agradeciendo a las familias el gesto que han tenido para con los barakaldeses. Por su parte, la hija de Carlos Ibáñez, Begoña, ha dicho que "con este gesto devolvemos a Barakaldo lo que Barakaldo nos ha dado a nuestra familia".

Barakaldo cuenta con una calle en Lutxana con el nombre de Carlos Ibáñez, que fue inaugurada en octubre de 2016 en reconocimiento a su labor. Ahora, la ciudad ha recibido por parte de la familia Ibáñez un legado compuesto por 19 álbumes grandes de fotos, cinco álbumes pequeños, nueves libros y cinco fundas sueltas.

"Hemos contabilizado 1.598 fotografías antiguas, de los barrios de El Regato, Lutxana, Burtzeña Retuerto, de las fiestas y deportes de barrio, de las cabalgatas de los Reyes Magos, mapas y planos, documentación antigua del Ayuntamiento, toponimia barakaldesa, actas, y programas festivos de centenarios*", ha enumerado la alcaldesa.

Según ha explicado, este material será trasladado al CIHMA, donde se analizará, catalogará y digitalizará "para que perduré imborrable". Amaia del Campo ha asegurado que "el gesto de Carlos es muy generoso con nuestra ciudad, es un regalo muy especial de una persona muy especial, que tiene mucho que ver con la historia de nuestro pueblo y que desde el Ayuntamiento, desde luego, nos comprometemos a cuidar y proteger a lo largo de la historia, con todo el cariño que merece un trabajo como este".

Por ese motivo, ha anunciado, el Ayuntamiento va a poner en marcha una iniciativa con el objetivo de recuperar la memoria histórica, "y lo vamos a hacer de la mano de Carlos, de su familia". Para ello, el legado de Carlos Ibáñez se mostrará en una exposición en el Centro de Interpretación Medioambiental (CIHMA) Luis Choya Almaraz.

"Ya hemos comenzado a trabajar en la exposición y los barakaldeses podrán acudir a verla y conocer la documentación recopilada durante años de trabajo y dedicación a Barakaldo por parte de Carlos Ibáñez", ha anunciado la alcaldesa.

La exposición se inaugurará en la jornada de la Fiesta de la Cereza, de El Regato, que se celebrará el primer fin de semana de junio. "Este archivo no pintaba nada en nuestra casa, si mi padre recibió todo esto de Barakaldo, él que no está no puede devolverlo, pero nosotros sí podemos y eso es lo que hemos hecho", han finalizado los familiares.