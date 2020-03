Diez hoteles alaveses cierran por el estado de alarma y otros tres lo harán próximamente

La normativa aprobada por el Gobierno central con motivo de la declaración del estado de alarma establece que los hoteles deberán cerrar en un plazo máximo de siete días a partir de la salida del último de sus huéspedes, con la excepción de los establecimientos con huéspedes permanentes, que podrán permanecer abiertos aunque sin admitir nuevos clientes.

SEA ha difundido este viernes un cuadro que recopila la situación en la que se encuentran los 14 hoteles integrados en su área de hostelería, de los que diez ya han cerrado y otros cuatro permanecen abiertos, aunque prevén cerrar próximamente.

Los hoteles que aún no han cerrado pero que prevén hacerlo próximamente son el Boulevard, el Holiday Inn y NH Canciller Ayala. El Ruta de Europa también permanece abierto, aunque no se ha informado sobre si prevé o no cerrar en próximas fechas.