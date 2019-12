La justicia frena el decreto 'anti Uber' del Gobierno vasco a escasas horas de que entre en vigor

En una esquina de la plaza Circular, la que une la Gran Vía bilbaína con la estación de Abando, una fila de taxis esperan y buscan entre la gente a alguna persona que quiera realizar un trayecto. La lluvia y las horas que son -cerca de las siete de la tarde de un jueves- hacen que la espera sea breve, entre 10 y 15 minutos.

"Los días de lluvia, entre las llamadas que recibimos y la gente que nos va parando no pasa mucho entre un cliente y otro. Menos mal, porque con la llegada de Uber no sé qué va a pasar", señala Pedro, quien prefiere no decirnos su nombre real. El caso es que Uber ya aterrizó por sorpresa en Bilbao el pasado mes de noviembre, poniendo en jaque a taxistas y al Gobierno vasco.

La reacción de Ejecutivo no se ha hecho esperar y esta misma semana ha aprobado un decreto 'anti Uber', que iba a entrar en vigor este mismo sábado. Pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido de manera cautelar, según informa Europa Press, alguno de los aspectos más sustanciales de ese decreto. Como por ejemplo, la obligación de contratar los servicios de vehículos con conductor (VTC) con una antelación mínima de 30 minutos y el que establece que los vehículos autorizados "no podrán ser geolocalizados por o para los interesados a demanda". En concreto, el decreto del Ejecutivo, ahorra recurrido, indica que "no serán visibles externamente en sistemas de geolocalización ni en ninguna aplicación que pueda facilitar a potenciales usuarios del servicio su ubicación exacta y una transacción directa que no pase por la solicitud previa a la empresa, siendo ésta la que conozca en todo momento la situación de su flota".

Incertidumbre

Se trata de dos cuestiones fundamentales para compañías como Uber o Cabify. La suspensión se produce tras la petición de Unauto VTC, la asociación que representa a la mayoría del sector de los VTC en el País Vasco y en el Estado.

Los taxistas están "preocupados" por la llegada de los vehículos VTC a la ciudad. La incertidumbre en el sector es palpable. Sin embargo, el presidente de la Federación Vasca del Taxi, Borja Musons, sigue manteniendo y transmitiendo cautela. Tras una reunión mantenida con el objetivo de sondear los ánimos entre los profesionales vascos del Taxi y los VTC ha señalado que "tienen plena confianza en las administraciones" y que cuentan con que "les hagan cumplir la ley, como la cumplimos el resto de los ciudadanos".

De esta manera, asegura que por el momento no tienen previsto realizar ningún tipo de movilización ni manifestaciones.