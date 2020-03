El lehendakari quiere mantener la actividad industrial para evitar el "coma económico"

No al cierre generalizado de las empresas industriales. Así de tajante se ha mostrado el lehendakari Iñigo Urkullu sobre planteamientos como el cierre de todos los servicios no esenciales para evitar la expansión de la pandemia del corinavirus. Una medida que ya ha adoptado Italia, el país más afectado por la pandemia, y que en España ha pedido el presidente de la Comunidad de Murcia. Según el jefe del Ejecutivo vasco ese cierre podría desembocar en "coma económico". "No puede haber apagón económico", ha enfatizado. En el caso de Euskadi, algunas predicciones apuntan a que hasta la mitad del empleo podría verse tocada por la crisis sanitaria.

En una entrevista concedida a ETB, Urkullu ha insistido en que no ve esa necesidad del cierre de empresas. "Es muy fácil decir que se cierren todas las empresas, es muy fácil decir que se cierre toda la actividad económica y no nos damos cuenta de que, a diario, tenemos que echar mano también de los servicios, de los comercios, de centros de alimentación, de farmacias, etc".

"Y, para que los productos lleguen también a los centros de distribución, a los comercios de alimentación, también hay que trabajar con los productos, por ejemplo, si atendemos a lo que son los servicios básicos. Si cierra casi todo la economía va a quedar muy tocada", ha subrayado

"La economía", ha añadido, "tiene que seguir porque tiene que seguir habiendo productividad. Si se cierra la persiana, levantarla desde cero cuesta mucho".

Lo que hay que hacer, según el lehendakari, es cumplir con las recomendaciones, "con las medidas de metro y medio de distancia, de la higiene personal", y arbitrar también otras disposiciones. De momento, el Gobierno vasco ha aprobado ayudas para afrontar el impacto del coronavirus en la sociedad y la economía de Euskadi por alrededor de 1.000 millones de euros y ya trabaja en un plan cuatrienal para salir de esta crisis.