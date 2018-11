La memoria industrial, otra forma de hacer turismo

¿La industria puede tener encanto cultural y turístico? La historia reciente de Euskadi pasa por la industria, las fábricas....Esa industria ha sido el motor de expansión de la sociedad actual. Pero ese patrimonio industrial forma parte de un pasado a veces destruido y en otras ocasiones amenazado. En un intento de recuperar el brillo de esa industria pasada, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo va a poner en marcha el comienzo de la Semana Internacional del Turismo Industrial en Euskadi.

Esta Semana Internacional constará de varios hitos y actividades. Por un lado, el I Foro de Turismo Industrial en Euskadi , que se celebrará el día 12 en la Escuela de Náutica de Portugalete, con la presencia de expertos y representantes de Administraciones nacionales e internacionales para presentar sus experiencias.

Por otro lado, se va a crear la Red de Recursos Industriales de Euskadi en Rialia , con el objetivo de adherirse en una segunda fase a la Ruta Europea de Patrimonio Industrial ERIH (European Route of Industrial Heritage). Además, se realizarán visitas profesionales los días 14-15 y actividades para la ciudadanía a partir del fin de semana y que se extenderán hasta fin de año.

El consejero Alfredo Retortillo tiene claro que la imagen que se proyecte de Euskadi no debe ser la de un territorio que da la espalda a parte de su historia. "Es difícil de entender que un momento de nuestra historia tan decisivo para la Euskadi de hoy como la revolución industrial, parezca haber caído en el olvido o haya querido ser borrado como si no fuera una parte fundamental de lo que somos. Hay que ponerlo en valor porque sin eso el cuadro de Euskadi no está completo. Es una manera, además, de reivindicar la pujanza económica e industrial de esta sociedad en el pasado siglo, y que tanta falta nos hace para enfrentar los nuevos retos de este".

De ahí surgió la apuesta por el turismo industrial, un turismo que, "además de ofrecer otros alicientes a los viajeros que visitan el País Vasco y diversificar la oferta del territorio, sirva también para reivindicar una parte fundamental de la historia”.

La red de turismo industrial en Euskadi permitirá divulgar y concienciar tanto al sector profesional como a la ciudadanía vasca sobre la importancia de su preservación y promoción.

"Ha costado mucho", apunta Retortillo, "y todavía sigue costando, hacer ver que el legado industrial forma parte del activo de las empresas que lo poseen, de la trama urbana que los poderes públicos han de preservar, de una historia y una memoria cuyos trazos más importantes debemos legar a los más jóvenes. Porque para saber a dónde vamos, necesitamos saber de dónde venimos".