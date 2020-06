"Mi meta es volver a ser lo que era"

David G. Alonso

45 años. Bilbao

Mi familia de vida normal nada. Tenían clubes nocturnos y siempre se han movido en ese mundo. En casa se consumía coca y no había percepción alguna de peligro. Para mi familia la única droga mala era la heroína. Estaba en el ambiente familiar así que yo empiezo en casa con 14 años con la coca. El caballo vino después.

Mi plan era salir de fiesta los viernes y acabar el domingo. Sin parar. Probamos la heroína precisamente para poder dormir en aquellos fines de semana eternos. Caímos todos. Luego vino el consumo de éxtasis, etc. Entre parones y tal, estuve enganchado a las drogas 20 años. Mucho tiempo.

Cuando se dio cuenta mi madre de que yo consumía heroína se alarmó muchísimo: "¡Esto no! ¡Esto no! ¡Con la coca no pasa nada pero esto es lo peor del mundo...!".

En fin, que me manda a un a un centro privado de rehabilitación, tendría yo 19 años. Salí peor de lo que entré porque allí consumíamos todos: nosotros, los educadores, los monitores, todos. Fue muy mal. Me tiré años con pesadillas...

Después volví con mi familia, pero más tarde ya perdí el contacto. Mi madre creía que me ayudaba, pero no me ayudaba porque la droga la tenía ahí, delante. Con mi familia no tengo ahora relación, solo con mi hermano, aunque algo distante.

Los buenos tiempos

No siempre he estado con la droga. Tuve una temporada muy buena con mi última pareja, con la que estuve 10 años. Los dos trabajábamos y hacíamos una vida normal. Entonces fue cuando me saqué los títulos de vigilante de seguridad y de escolta y ese tiempo fue el mejor de mi vida, no consumí nada. No podía hacerlo por mi trabajo y no lo hacía. Pero todo aquello se rompió de golpe. Mi mujer murió de cáncer. Me deprimí muchísimo y volví a consumir. Me intenté suicidar de mil maneras. Hasta me tiré de un puente —se toca la pierna ortopédica—. Tengo bastantes lesiones.

Dos años de espera

Ahora podría trabajar de vigilante, comprobando cámaras y así. Mi discapacidad me da acceso a trabajos protegidos. Pero lo que pasa es que antes del intento de suicidio, delinquí para consumir. No estuve nunca en la cárcel, pero sí tengo antecedentes, claro, y salen cuando se comprueba, así que y hasta dentro de dos años, en que quedarán definitivamente borrados no puedo volver a trabajar, y eso que en las empresas en que estuve me tenían bien considerado y he tenido alguna oferta; pero si acepto saldrían los antecedentes así que prefiero empezar cuando ya tenga el expediente limpio.

Volveré a trabajar

Ahora vivo solo en un piso. Agradezco mogollón la ayuda porque no hubiera podido hacer nada; pero mi meta es volver a ser lo que era. Yo lo que quiero es trabajar y volveré a hacerlo. Sin duda.

David G. Alonso

45 urte. Bilbao

Gure familian, bizimodu normala, ez; ezta hurrik ere. Gaueko klubak zeuzkaten, eta beti mugitu dira mundu horretan. Etxean koka kontsumitzen zen, eta ez zen inongo arriskurik somatzen. Gure familiaren ustez, heroina zen droga txar bakarra. Etxeko giroan zegoen, eta, hala, ni ere hasi nintzen kokarekin etxean, 14 urte neuzkala. Jakoa geroa- go etorri zen.

Nire plana izaten zen ostiralean irten eta igandean itzuli. Etengabe. Heroina, hain zuzen, lo egin ahal izateko probatu genuen asteburu etengabe horietako batean. Denok jausi ginen. Gero, estasia eta abar etorri ziren. Kontsumitu gabeko aldiak tartean, 20 bat urtez egon nintzen engantxatuta. Denbora luzea.

Ama konturatu zenean heroina kont- sumitzen nuela, izugarri kezkatu zen. "Hori ez! Hori ez! Kokarekin ez da ezer gertatzen, baina hori munduko okerre- na da…!".

Laburbilduz, errehabilitazio-zentro pribatu batera bidali ninduen; 19 bat urte neuzkan. Sartzean baino okerrago irten nintzen, han denek kontsumitzen genuelako: guk, hezitzaileek, monitoreek… denek. Oso txarto irten zen. Hiru urte eman nituen amesgaiztoekin.

Gero, familiarekin itzuli nintzen, baina, geroago kontaktu galdu nuen. Amak uste zuen laguntzen zidala, baina ez zen hala izan, droga hantxe bertan nuen eta. Familiarekin ez dut harremanik orain, bakarrik anaiarekin, bai- na ez oso estua.

Garai onak

Ez naiz beti ibili drogetan. Oso garai ona izan nuen azken bikotekidearekin; hamar urte eman genituen elkarrekin. Biok lan egin, eta bizimodu normala egiten genuen. Orduantxe atera nituen segurtasun-zaintzaile eta eskolta tituluak, eta hura izan zen nire bizitzako garairik onena, ez nuen ezer kontsumitu. Nire lanagatik ezin nuen, eta ez nuen egin. Baina, hura guztia kolpean apurtu zen. Emaztea minbi- ziak jota hil zitzaidan. Depresio handiak jo, eta berriz ere kontsumitzen hasi nintzen. Hamaika eratan saiatu nintzen neure burua hiltzen. Zubi ba- tetik neure burua bota ere egin nuen —hanka ortopedikoa ukitu du—; lesio dezente daukat.

Bi urte zain

Orain zaintzaile lan egin nezake, kamarak konprobatzen eta. Desgaitasunak lan babestuak egiteko aukera ematen dit. Baina kontua da suizidio-saiakeraren aurretik delituak egin nituela kontsumitzeko. Ez naiz inoiz espetxean egon, baina aurrekariak eduki bai, noski, eta agerian geratzen dira aztertzean; horrenbestez, bi urte barru behin betiko ezabatuta geratzen diren arte, ezin dut berriro lanik egin, nahiz eta lanean ibili nintzen enprese- tan iritzi ona zuten nitaz, eta eskaintzaren bat eduki; baina onartuko banu, aurrekariak agertuko lirateke, eta, hala, nahiago dut espedientea garbi edukitzean hastea.

Lan egingo dut berriro

Orain bakarrik bizi naiz pisu batean. Bihotzez eskertzen dut jaso dudan laguntza, hura gabe ezingo bainuen ezer egin; orain, baina, nire helburua da lehen nintzena izatea berriz. Lan egin nahi dut, eta egin egingo dut. Zalantzarik ez.