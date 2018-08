Un opositor con plaza tras la OPE asegura que es "ilegal" repetir los exámenes si no hay pruebas de irregularidades

Un jefe de servicio de Anestesiología en un hospital pequeño de Osakidetza, que además obtuvo una plaza fija en la especialidad tras los exámenes de la polémica OPE sobre la que pesan sospechas de filtraciones para beneficiar a facultativos muy concretos, ha elaborado un escrito en el que plantea recurrir en vía administrativa la decisión del Servicio Vasco de Salud de repetir los exámenes en esta categoría (y en Cardiología y en Angiología) por considerar que "tal resolución es ilegal". Básicamente, argumenta que si el consejero de Salud, Jon Darpón, y su equipo repiten que no hay elementos objetivos que prueben la existencia de fraude, "se sitúa al opositor en una situación de indefensión ya que no se le ha justificado en ningún motivo la actuación que provoca la suspensión del proceso".

Según este facultativo, el tribunal de la especialidad decidió "de forma unilateral" la repetición de la prueba teórica (65%) y de la práctica (35%) "no haciendo públicas ni dando a conocer el contenido de las actas que motivan dicha decisión ni resolviendo las dudas relacionadas con los hechos acaecidos". "No se ha proporcionado a los opositores los resultados de la investigación resultante [...]. Considero que la decisión de repetición de ambas pruebas [...] es arbitraria y no está justificada dado que no hay informe que justifique la necesidad de repetición de ambos ejercicios", se lee en el documento, que ha sido difundido a otros opositores con el ánimo de que interpongan también recursos de alzada en la misma línea.

Los aspirantes que no sacaron plaza y que denuncian la existencia de filtraciones también se han quejado de la repetición de la OPE en esta categoría. Alegan, en primer lugar, que no hay garantías de limpieza con el mismo tribunal al cargo del examen. Y, en segundo lugar, insisten en que es tremendamente injusto tener que preparar dos veces en un mismo año el examen, con el consiguiente desgaste personal y profesional.