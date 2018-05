La ordenanza de taxis de Bilbao fija que solo podrán prestar servicio vehículos "cero emisiones" o ECO a partir de 2030

La nueva "Ordenanza Municipal de Transportes Público de viajeros en automóviles de turismo" que regula el servicio de los taxis de Bilbao recoge que, a partir del 1 de enero de 2030, solo podrán prestar servicio los vehículos autotaxi "cero emisiones" o "ECO".

El teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, ha presentado este viernes en comisión informativa a los grupos municipales el proyecto de ordenanza, que tendrá que ser aprobado en pleno, tras el periodo que se ha abierto de presentación de enmiendas. La previsión es que la nueva ordenanza entre en vigor en septiembre u octubre de este año, para sustituir a la actual, que data de 2004 y está sometida a la Ley 2/2000 del Transporte Público del Gobierno de España.

En la posterior rueda de prensa, acompañado por responsables de las asociaciones de profesionales del sector del taxi, Alfonso Gil ha desatacado que la nueva ordenanza ha sido consensuada con las asociaciones del taxi de la capital vizcaína y se ha llevado a cabo introduciendo una serie de novedades "basadas en criterios medioambientales, que abogan por la transformación de su flota de vehículos".

Gil ha destacado que esta nueva ordenanza "traza un nuevo futuro", ya que tiene "vocación, en la medida en que la legislación permita, de regulación no solo del taxi, sino de ir más allá". Tras reconocer que, en la actualidad, el campo normativo "no nos permite incidir en algunos aspectos", ha asegurado que "nuestra vocación y compromiso plenario con los grupos políticos de la ciudad es la defensa de las 774 licencias del taxi que operan en nuestra ciudad y lanzar un mensaje de que los piratas en Bilbao no van a poder operar".

"El interés del Ayuntamiento es que estas 774 licencias estén activas, no nos podemos permitir el lujo de que esas 774 no estén dando un gran apoyo a la movilidad de la ciudad", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que los taxistas de Bilbao "tienen una clara vocación de incidir en la calidad, y cuando uno habla de calidad habla de que es más difícil la competencia, y sobre todo si esa competencia es desleal".

Tras explicar que ha alineado la nueva ordenanza a los criterios que va a proponer el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, Gil ha destacado, todas las actuaciones van dirigidas a incentivar y promover la transición de la flota actual hacia vehículos "cero emisiones y/o eco".

Así, la nueva ordenanza contempla que las nuevas licencias deberán estar vinculadas, exclusivamente, a modelos de vehículos autotaxi que respeten los límites de emisiones establecidas, que estén clasificados según el distintivo ambiental "Cero emisiones" o "ECO" para los de categoría M1, de acuerdo con la clasificación del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. Los vehículos M1 son aquellos que están destinados al transporte de personas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo.

De igual manera, a partir del 1 de enero de 2020, las personas titulares de licencia de autotaxi que quieran cambiar de vehículo solo podrán hacerlo por modelos que cumplan los límites de emisiones indicados, y, a partir del año 2030, todos los autotaxis que presten servicio deberán cumplir con dichos límites.

Las novedades de la ordenanza alcanzan también a las personas profesionales del sector, simplificando diferentes procedimientos administrativos y contemplando la incorporación de la jornada de trabajo de diez horas los días laborales y de doce los sábado, domingos y puentes.

Quienes utilicen estos vehículos de transporte dispondrán también de mayor información del vehículo, ya que los autotaxis deben llevar visible el distintivo que acredita que ha pasado la inspección municipal anual, así como una tarjeta identificativa de quien conduce el taxi, y que se podrá ver tanto desde dentro como desde fuera del vehículo.

Otras de las novedades destacada en esta nueva ordenanza es que se cambia la imagen del taxi de Bilbao con nuevas bandas laterales, en las que, además del nuevo logotipo, se recogerá el número de licencia. Así mismo, la nueva ordenanza regula la contratación, colocación y características de la publicidad que podrán portar los vehículos.

Iñaki Pardo, representante de Tele Taxi, ha destacado que la nueva ordenanza es fruto de "un trabajo de varios meses bastante duro" que ha dado como resultado una normativa "muy favorable tanto a los intereses del sector del taxi como del propio usuario". "Buscamos que el usuario vea atractivo el servicio del taxi, que se sienta cómodo y seguro al utilizar el servicio", ha explicado, para asegurar que quieren dar "un servicio modelo a nivel de todo el Estado".

En cuanto a los taxis 'pirata', Pardo ha afirmado que "la forma de proteger al taxi es la inspección". "La Policía Municipal se tiene que poner las pilas, hacer más inspecciones y formarse en cómo funciona el sector del taxi", ha insistido, para pedir "mayor inspección en la calles".

SUBVENCIONES

Por otro lado, Gil ha recordado que este año 2018 el Ayuntamiento ha sacado dos líneas de subvenciones para el sector del taxi, una de ellas con 110.000 euros (10.000 por solicitud) para la electrificación (para pasar de un vehículo de motor convencional a uno eléctrico), y otra de 60.000 euros (5.000 por solicitud) para la adaptación de taxis.

Según las previsiones, a final de año habrá 15 taxis eléctricos en Bilbao, "lo cual nos pone a la cabeza de ratio taxi eléctrico por habitante, y habrá 32 taxis adaptados.

VEHÍCULOS TURISMO CON CONDUCTOR

Por otro lado, Gil ha señalado que el mundo del taxi "tiene la amenaza de las VTC (vehículos turismo con conductor), que quieren hacer intrusismo en las ciudades". Así, ha censurado que "lo que nació con un espíritu de economía colaborativa se ha visto que era todo un disfraz, y que detrás de algunas de esas compañías están fondos de inversión, con un legitimo derecho, pero hay que quitarle el disfraz".

Gil ha recordado que la competencia para la concesión de licencias VTC es de la Diputación de Bizkaia, y el ratio es una VTC por cada 30 taxis, y ha asegurado que el Ayuntamiento de Bilbao "va a defender con uñas y dientes al sector" y "no va a permitir, dentro del marco legal que tenemos, que las compañías de VTC quieren hacer el servicio que presta el taxi".