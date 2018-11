Los padres afirman que la fiscal les ha "humillado y denigrado" al mantener que no hubo delito

Los padres de Iñigo Cabacas han realizado las declaraciones al finalizar la undécima sesión del juicio, en la que se han presentado las conclusiones definitivas. La acusación particular mantiene la petición de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para cada uno de los seis ertzainas acusados por la muerte de Iñigo Cabacas, mientras que tanto los abogados defensores como la Fiscalía han elevado también a definitivas sus peticiones de libre absolución.

Fina Licerazu ha afirmado, entre lagrimas, que la fiscal les ha "humillado como padres" y les ha "denigrado" porque "dice que no es delito". "No sé de donde viene, dónde vive y quién es ella para decir eso, despues de toda la gente que ha declarado, no lo entiendo", ha dicho, para añadir que "nuetro hijo está en el cementerio, nos lo han matado, nos ha humillado, nos ha denigrado".

Por su parte Manu Cabacas ha asegurado que están "muy dolidos" por la actitud de la fiscal, aunque ha reconocido que "lo veníamos viendo desde el principio". "Hemos dicho por activa y por pasiva que no era una fiscal que correspondiese, se le ve mucho color descaradamente desde el principio, cuando no motivaba el avance del juicio y ponía trabas desde el principio", ha indicado.

No obstante, ha dicho que pensaban que, "al transcurrir la vista y al desmontar todas las tesis de que allí pasaba algo y que les bombardearon, y de que los mismos ertzainas se contradecían y han dicho que fue inncesario incluss haber actuado, cambiaria de actitud y vería delito".

"Si no es delito un muerto después de todo lo que se ha oído en esta vista vista...", ha lamentado, para censurar que "se siga manteniendo que no hay delito". "Que se pida la absolución es increíble. Que lo hagan los abogado defensores lo entiendo, porque hacen su trabajo, pero que lo haga el Ministerio Público es para mear y no echar ni gota", ha manifestado.

En ese sentido, ha asegurado que "jamás olvidaremos esa actitud" con unas personas que "les han matado un hijo, el único que teníamos". "Que mantenga esa actitud, que no se haya movido un ápice, que solo ha hecho poner trabar y decir mentiras es vergonzoso, de no creer", ha finalizado.