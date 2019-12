Una performance en Bilbao denuncia "las situaciones de vulnerabilidad y de falta de derechos" de las personas migrantes

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak ha realizado este miércoles en Bilbao una acción reivindicativa para escenificar "las situaciones de vulnerabilidad y de falta de derechos" que sufren las personas migrantes. Durante la protesta, sus integrantes han reclamado a las administraciones "recursos" para que exista "un acogimiento real" y la abolición de la actual ley de Extranjería.

La protesta se ha desarrollado junto a la Oficina de Extranjería en la capital vizcaína con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes. Numerosos miembros de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak se han concentrado en este punto con pancartas en las que se podían leer lemas como 'No más sueños ahogados', 'Las fronteras cerradas matan. Más de 35.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo desde los 90' o 'Ninguna persona es ilegal'.

Durante la concentración, la plataforma ha escenificado, con una 'performace', las situaciones que sufren las personas migrantes, para lo que han simulado dos ataúdes en los que podía leerse 'Genocidio' y han representado los problemas que padecen los migrantes que llegan al país y las respuestas que obtienen en la administración.

La acción reivindicativa tenía como objetivo visibilizar, "justo delante de Oficina de Extranjería, todas las situaciones de vulnerabilidad de la gente que está llegando aquí y que lleva muchos años, y la falta de derechos que se practica en este país", pese a que "están reconocidos por todos los gobiernos", según ha explicado la representante de Ongi Etorri Errefuxiatuak Luisa Menéndez.

Asimismo, ha advertido de la importancia de lograr "entre todos" que se puedan tener "realmente ciudades inclusivas y acogedoras". "Tenemos que aprender a vivir en una sociedad en la que la diversidad marque la convivencia", ha pedido.

La plataforma ha denunciado que la ley de Extranjería supone "tanto sufrimiento y tanta muerte para las personas" y ha subrayado que, una vez que han llegado los migrantes, "nuestras leyes no ayudan a una integración y a una vida digna".

"Esto tiene que ver con las políticas en las fronteras, con las políticas de seguridad. Se protegen las mercancías pero no a las personas", ha lamentado Menéndez, que ha destacado que, mientras "cualquiera de nosotras podemos ir a cualquier lugar del mundo sin ningún problema, hay un montón de gente" que está saliendo de sus países en "un camino de dolor, de sufrimiento y de falta de derechos".

Según ha denunciado, "en esta sociedad, si no tienes papeles, no eres nadie". En este sentido, ha señalado que, aunque se diga que "el pueblo vasco es acogedor", en Bilbao hay "cantidad de inmigrantes que no pueden pasar por cantidad de lugares porque la policía les está esperando para detenerles", como la calle San Francisco o la estación de Abando.

"Por tener un color distinto, saben que les pueden detener, y eso puede suponer expedientes de expulsión, estar fichados por la policía, y no hay derecho", ha criticado la representante de Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha reclamado que "tienen derecho a inmigrar como nosotros lo hemos hecho a lo largo de la historia".

ABOLIR LA LEY DE EXTRANJERÍA

La plataforma ha exigido a las instituciones que "tienen que poner recursos, con acogimiento real, con oportunidades de trabajo, aboliendo una ley de Extranjería que les hace estar tres años en el anonimato hasta poder tener derecho a poder tener una vida digna". No obstante, también ha realizado un llamamiento a la sociedad porque "no es un problema solo de las instituciones".

Tras la 'performance', en la que han coreado lemas como 'La ley de Extranjería mata gente cada día', los concentrados han realizado un minuto de silencio en recuerdo de las personas migrantes que han perdido la vida.

Finalmente, han llamado a participar en la manifestación que partirá esta tarde de la Plaza Arriga, a las seis y media, convocada por Harresiak Apurtuz, SOS Racismo, CEAR Euskadi y Amnistía Internacional, entre otras entidades.