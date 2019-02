Informes del Gobierno vasco cuestionan la legalidad de algunos puntos del convenio de la Final Four de Vitoria

Los informes internos del Gobierno vasco, así como los del Ayuntamiento de Vitoria, cuestionan la legalidad de algunos puntos del convenio suscrito por las instituciones vascas con la Euroliga para la organización, esta primavera de 2019, de la Final Four en el pabellón Fernando Buesa Arena de la capital vasca. Según los documentos hechos públicos por la Cadena Ser, entre otras cuestiones, se reseña que la relación establecida entre las administraciones públicas y la organizadora del principal evento del baloncesto europeo, por la cual Ejecutivo vasco, Ayuntamiento y Diputación (a través de Álava Agencia de Desarrollo) ponen 4 millones de euros de dinero público, se somete al derecho de Suiza y no al de España.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha querido matizar que esas salvedades legales no son "invalidantes" y, como el resto de instituciones implicadas, reseña que el convenio es un modelo estandarizado que emplea la Euroliga con todas las ciudades anfitrionas de sus eventos. "Es un convenio que la Euroliga ofrece a todas las ciudades. Es un convenio-tipo que no se negocia nunca, en ninguna parte. Los informes efectivamente hacían algunas observaciones [...], pero no creo recordar que se detectaran indicios de ilegalidad invalidante. Por lo tanto, aquí se tuvo en cuenta el impacto económico, cultural y deportivo de este acontecimiento global. Prevaleció ante los informes jurídicos", ha indicado Erkoreka preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

Este periódico ya publicó en Navidad la letra pequeña del acuerdo de las instituciones con la Euroliga (técnicamente Euroleague Ventures, S.A.). ¿Qué obligaciones asumen las partes? "La colaboración se plantea de tal manera que Euroleague Ventures S.A. será la responsable de establecer las reglas que rigen el evento, reservándose los derechos audiovisuales, de internet y telefonía móvil y diseñando en exclusiva aspectos fundamentales de la organización como su logo e imagen, acreditaciones, áreas de acceso, … El Anfitrión, por su parte, aceptando dichas condiciones organizativas, se compromete al pago de una determinada cantidad al objeto de lograr una adecuada difusión de los valores vinculados al deporte y recibirá, para la temporada 2018-19, los beneficios de patrocinio", reza el acuerdo.

¿Y qué "beneficios" se obtienen a cambio de 4 millones? Según se enumera en un apéndice del contrato:

Vitoria pasa a ser "socio oficial de EuroLeague Basketball", lo que supone "derechos" en logotipos de eventos, documentos y programas. Pero "todos los diseños deben ser previamente aprobados" por la Euroliga. Las instituciones también tendrán "acceso a imágenes aprobadas de los jugadores", sin que se ofrezcan más detalles de qué supone eso.

La Euroliga autoriza la "integración de la marca en los gráficos de TV de todos los partidos retransmitidos" durante "cinco segundos por partido". Se elevará a "un minuto de exposición por partido en los sistemas de publicidad de la cancha durante la Final Four".

Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento se llevan "un total de 200 entradas en áreas de asientos preferentes (hasta 5 entradas por partido) siempre que se soliciten de manera oficial al menos una semana antes del encuentro en cuestión". Pero "excluyendo las finales de la Final Four de la EuroLeague y las EuroCup". Y es que sólo hay "4 entradas preferentes clase A para las finales de la Final Four de la EuroLeague y la EuroCup (con hospitalidad garantizada solo en la Final Four de la EuroLeague)", si bien podrá haber hasta "10 entradas preferentes clase B". Hay también descuento en acceso a los partidos de pago por Internet.

Vitoria tendrá "derecho a integrar un anuncio en los canales de YouTube, Facebook y/o Twitter de EuroLeague Basketball".

La Euroliga deja a la ciudad "organizar un concurso de hinchas, con el soporte a través de los canales de medios sociales de EuroLeague Basketball".

En esos 4 millones no está incluido el gasto que soportará la ciudad en transporte extraordinario o seguridad, que en todo caso correrá a cargo de las arcas públicas. Sin embargo, se alude a un impacto económico muy positivo. En ese sentido, el Gobierno vasco envió al Parlamento dos brevísimos informes en inglés de la consultora Nielsen Sport sobre las dos últimas finales de la Euroliga, celebradas en Estambul y Belgrado. Uno tiene ocho páginas y el otro siete y en ambos casos sólo hay datos concretos en dos de ellas. Se estima entre 40 y 50 millones el total que repercutirá en la sede, sumando el beneficio directo del evento y la repercusión anual a lo largo de las fases previas.

Datos del impacto económico de la última Final Four Datos del impacto económico de la última Final Four ELDIARIONORTE.ES

En el caso de Belgrado, Nielsen estima el impacto directo en 14,4 millones, una suma de gastos en viajes, estancias, comida y bebida y merchandising tanto en el estadio como en el resto de la ciudad. El 50% de los visitantes se quedaron cuatro o más días -otros tantos, por consiguiente, no- y un 86% recomendaría la ciudad. La nota global que los asistentes dieron al evento fue de 8,8 sobre 10. La Final Four de la ciudad turca tuvo menos retorno, 8,7 millones aunque las estancias -quizá por su atractivo como destino turístico- fueron más largas. Las instituciones vascas aspiran a alcanzar los 50 millones de euros de impacto económico. En la presentación de la Final Four subrayaron que el evento llega a 179 países y que medios de comunicación de 32 de ellos suelen acreditarse.