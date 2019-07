El 27% de los vascos prefiere un Gobierno de PSOE y Podemos, y un 16% apoya que se sumen los nacionalistas

El 27% de los vascos prefiere un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y un 16% apoya que se sumen a esta fórmula los nacionalistas, mientras que el 13% se decanta por un Ejecutivo formado por socialistas y nacionalistas y un 7% opta por un gobierno del PSOE en solitario, según recoge el último Euskobarómetro presentado este viernes en Bilbao.

El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU, que dirige Francisco José Llera, ha sido elaborado en función de los resultados de 1.200 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 28 de mayo y 19 de junio.

Por otra parte, el 33% de los vascos apoya la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, y supera a los que la desaprueban, el 25% de los entrevistados (-12 puntos sobre el semestre anterior). No obstante, el escepticismo predomina en el 38% de los vascos a la hora de juzgar su Gobierno.

Por otro lado, la sociedad vasca le atribuye al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a su Gobierno una calificación media que vuelve a superar el aprobado (6,1), sumando 8 décimas en la valoración del último semestre y recuperando la tendencia positiva anterior. El 86% de los vascos aprueba la gestión del Ejecutivo de coalición formado por PNV y PSE-EE (+12 puntos respecto al anterior semestre), frente al 12% que la suspende, con un retroceso semestral de 11 puntos.

INDEPENDENCIA

Según el sondeo, el 67% de los vascos dice tener pocos (29%) o ningún (38%) deseo de independencia, con un avance semestral de +6. Frente a esta mayoría, un 27% de la ciudadanía vasca sigue manifestando tener deseos grandes de independencia, con una gran estabilidad interanual.

Preguntados por qué harían en caso de celebrarse un referéndum de independencia en el País Vasco, el 48% votaría que no, tras un avance semestral de 9 puntos, mientras que el sí se mantiene por debajo del 31%, con lo que el empate técnico de hace cinco años se ha convertido en una diferencia de 17 puntos a favor del no. Además, un 11% dice que se abstendría y otro 10% no muestra preferencia alguna en este momento.

Por otra parte, un 22% de los vascos se conforma con el autogobierno actual, el 35% con que se completen las transferencias, un 26% opta por la reforma y la ampliación del autogobierno, y un 11% se decanta por una posición de ruptura soberanista.

El paro es la principal preocupación para el 40,8% de los ciudadanos vascos, seguido de la preocupación por la desigualdades sociales y el bienestar, que son citados por el 26% y los problemas económicos en general (7%) y la situación política (6%), que descienden ligeramente.