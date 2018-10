El proyecto de presupuestos de Gipuzkoa para 2019 asciende a 875,5 millones de euros, 19 más que el año anterior

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado proyecto de presupuestos general de 2019, con una previsión de gasto de 875,5 millones de euros, 19 millones más que en el presente ejercicio (+2,2%). El diputado general, Markel Olano, ha explicado que los proyectos estratégicos de futuro y las políticas sociales son "los grandes ejes" de un presupuesto que, de ser aprobado, será "el de mayor dotación de la legislatura".

Olano, acompañado por el del diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, ha destacado que estas Cuentas permitirán al Gobierno foral "cerrar el camino iniciado en 2015 para modernizar Gipuzkoa y sacarla de la parálisis en la que se hallaba sumida, cumpliendo con nuestra palabra" y, al mismo tiempo, "dará continuidad a la ejecución de la nueva agenda política que impulsa Etorkizuna Eraikiz".

Antes de la rueda de prensa, el proyecto ha recibido la aprobación del Consejo de Gobierno foral y, tras la comparecencia pública, el diputado general se ha desplazado a las Juntas Generales de Gipuzkoa para entregar el documento a la presidenta de la Cámara guipuzcoana, Eider Mendoza. Tras la tramitación, las Cuentas se aprobarán en la segunda quincena de diciembre.

Según han destacado, con el de 2019, la Diputación encadena cuatro años consecutivos de crecimientos presupuestarios. "La recaudación crece impulsada por el fortalecimiento de la economía, y esto tiene una influencia directa en los recursos de los que disponemos las instituciones", ha recordado el diputado general, quien, no obstante, ha llamado a "no caer en la autocomplacencia ni en la euforia" porque "no sabemos cuándo habrá otro ciclo negativo".

En su opinión, el proyecto presentado hoy permitirá a la Diputación Foral "culminar" el proceso iniciado en 2015, lo que ha permitido desatascar Gipuzkoa y hacer que el territorio transite por la senda de la modernización".

"Estos presupuestos darán carpetazo definitivo a cuestiones que veníamos arrastrando del pasado como la gestión de residuos o la finalización de nuestra red de carreteras, lo que permitirá a Gipuzkoa dejar atrás por fin estas cargas y lanzarse de lleno a diseñar y construir su futuro", ha señalado.

FUTURO Y POLÍTICA SOCIAL

El diputado general ha destacado que, para el año que viene, se prevén destinar 12 millones de euros a las diferentes iniciativas que impulsa Etorkizuna Eraikiz, entre los que se encuentran los centros de referencia en sectores de futuro. De este modo, las fundaciones de Ziur (centro de ciberseguridad), Adinberri (estrategia para el envejecimiento saludable) y el Instituto contra el Cambio Climático recibirán más de un millón de euros cada una, recursos que destinarán a la puesta en marcha de las infraestructuras de las que requieren.

El otro gran eje del presupuesto, según ha destacado, es el de las políticas sociales, que en el proyecto de 2019 alcanzarán una dotación de 390 millones de euros. Olano ha destacado que "13 de los 19 millones en los que crece el presupuesto están destinados a este departamento".

En lo que respecta al resto de departamentos, el diputado general ha destacado el "importante esfuerzo" que se llevará a cabo en 2019 para reforzar los equipos humanos tanto del departamento de Política Social como del departamento de Hacienda, dos áreas de una importancia "estratégica" para el Gobierno foral.

Además, también ha resaltado que se seguirán incrementando las inversiones en equipos informáticos destinados a la lucha contra el fraude, y se destinarán ocho millones de euros a la ejecución de la obra de la carretera que une Mutriku con Deba.

REDUCIR DEUDA

El diputado de Hacienda, por su parte, ha subrayado el "notable esfuerzo" que está llevando a cabo la institución foral por reducir deuda. En 2019, la cifra se situará en 478,5 millones, "la cifra más baja desde 2010" y también el ratio deuda/presupuesto registrará "su mínimo de los últimos nueve años".

Por último, y en lo que respecta al capítulo de ingresos, y según lo acordado en el último Consejo Vasco de Finanzas, en 2019 se prevén unos ingresos de 5.127 millones de euros para la Diputación Foral de Gipuzkoa. A la hora de repartir estos recursos, la mayor parte irá a parar al Gobierno Vasco, ya que recibirá 3.383 millones de euros.

La Diputación, por su parte, se quedará con los citados 875,5 millones mientras que a los municipios les corresponderán 518 millones de euros, una dotación sin precedentes. El Estado, por último, recibirá 348 millones de euros a través del Cupo.